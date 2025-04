«En voiture avec Tintin» : à Mulhouse, une exposition met en lumière tous les véhicules de la bande dessinée

L'exposition "En voiture avec Tintin" ouvre ses portes ce samedi au musée national de l’automobile de Mulhouse. Cette dernière est consacrée aux multiples voitures visibles dans les aventures du célèbre reporter dessiné par Hergé. Une immersion unique disponible jusqu'au 11 novembre.





Une idée de sortie en famille ce week-end. L'exposition événement "En voiture avec Tintin" ouvre ses portes samedi au musée national de l'automobile à Mulhouse. Disponible jusqu'au 11 novembre, elle met en lumière toutes les voitures qu'on peut découvrir au fil des bandes dessinées du célèbre reporter d'Hergé.

"Il adorait la vitesse"

Une fois admirés les 600 véhicules d'exception, stationnés en permanence dans le musée de l'automobile, vous foulez littéralement le gazon de la propriété de Moulinsart, surveillée par le capitaine Haddock. Et se matérialise alors devant vous les mythiques voitures croisées au fil des pages des albums de Tintin et ce dès 1929 dans "Tintin au pays des soviets".

"Tintin étant reporter, il voyage énormément. Autant, au début, les détails ne sont pas aussi bien représentés. Mais sur la fin, il y a ce souci de l'esthétisme et du détail. On le voit souvent en photo au volant d'une voiture, il adorait la vitesse", explique Guillaume Gasser, directeur général du musée.

La voiture à l'origine de la houppette

La Bugatti Type 35 du chef de gang de Chicago, la Ford T explorant le Congo, la 2CV des Dupond, même quand Tintin est sur la lune, c'est en Jeep. La voiture a d'ailleurs eu un impact particulier chez le reporter. "Dans Tintin au pays des Soviets, il démarre en tronc parce qu'il est poursuivi par des policiers allemands. Et, à ce moment-là, sa mèche se redresse et elle va rester en l'état toute sa vie. C'est bien la preuve qu'entre la voiture et le héros, il y a une sorte d'osmose quasi permanente", raconte Dominique Maricq, longtemps archiviste pour les studios Hergé.

À la dernière case de "Coke en stock", Séraphin Lampion organise un rassemblement automobile. Celle qui porte le numéro 8 est la vrai Porsche bleue d'Hergé qui est dessinée. Oui, le papa de Tintin n'aime pas la voiture que sur le papier.