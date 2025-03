«Tout ce qui nous entoure est d’une grande fragilité» : Laura Felpin révèle être atteinte d’un cancer de la thyroïde

À l’affiche de "Bref. 2", "Banger", ou encore "L'Amour c'est surcôté", Laura Felpin révèle être atteinte d’un cancer de la thyroïde. La comédienne a appris la nouvelle en février dernier, peu avant l'avant-première de "Bref" saison 2.

Une nouvelle bouleversante. Laura Felpin s’est confiée en toute intimité à nos confrères de GQ dans une interview publiée ce lundi 31 mars et a révélé être atteinte d’un cancer de la thyroïde. À 35 ans seulement, elle explique en toute transparence avoir été opérée d’un nodule en décembre dernier et les analyses ont permis de découvrir qu’elle souffrait d’un cancer de la thyroïde. Prochaine étape pour la comédienne, se faire retirer cet organe et suivre un traitement médicamenteux à vie, a-t-elle indiqué.

”Je pense que c’est important d’en parler publiquement. Pour moi, ça fait partie de la vie. Je peux dire aux gens que c’est difficile pour moi. Dès lors qu’on commence à se cacher, entre nous, ça crée quelque chose de pas très sain”, affirme l’actrice. "La vie, c’est aussi la maladie, le burn-out ou la dépression. On dit toujours que l’hiver existe pour nous rappeler que l’été est là. On oscille ainsi entre des moments très intenses qui nous font comprendre que tout ce qui nous entoure est d’une grande fragilité", exprime-t-elle avec émotion.

Laura Felpin sera à l'affiche cette année de trois autres films, Le Gang des Amazones, avec Izïa Higelin et Lyna Khoudri, Tribord, avec Jérémy Ferrari et Eric Judor, et Banger sur Netflix, avec Vincent Cassel.