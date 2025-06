Statue de la Liberté : il y a 140 ans, la Lady Liberty débarquait à New York

Symbole des liens d'amitié entre les États-Unis et la France, la statue de la Liberté est exécutée à Paris par Auguste Bartholdi, avec la collaboration de Gustave Eiffel, intronisé depuis l'édification de sa tour métallique à Paris. Le 17 juin 1885, elle débarque en grande pompe au port de New York. C'était il y a tout juste 140 ans.

Dressée fièrement sur l'île de Liberty Island, face à l'Océan et à l'Europe, la statue de la Liberté mesure 46,05 mètres de haut sans le socle... 93 mètres le socle compris. Son histoire est à la hauteur de sa stature colossale.

À la sortie de la guerre de Sécession, opposant l'Amérique de l'Union et celle de la Confédération, l'idée d'un monument, symbole de liberté et d'amitié, émerge peu à peu. Retour sur la génèse de ce projet fou, né de l'opiniâtreté de deux Français, qui deviendra un symbole universel de liberté et de démocratie.

Un rêve franco-américain

En 1865, l'Union remporte la guerre civile après quatre années de conflit engendrées par le débat de l'abolition de l'esclavage, voulue par le Nord (l'Union). Dès lors, le modèle d’un monde où tous les hommes naissent et demeurent égaux devant la loi s'impose aux États-Unis.

Au cours d'un dîner clandestin pour rendre hommage à Abraham Lincoln, assassiné six jours après la victoire de l'Union, le politicien français Édouard de Laboulaye propose de célébrer l'amitié franco-américaine en offrant un cadeau aux États-Unis. "C'est le père spirituel de la statue", relate l'historienne Nathalie Salmon pour RFI. Et pour accomplir ce projet ambitieux, c'est à son ami sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi qu'il fait appel.

Bartholdi imagine déjà en 1867 une statue de femme levant une torche enflammée pour éclairer le monde, idée qu'il propose à l'origine au gouvernement égyptien pour établir un phare au bout du canal de Suez. Recalé pour ce projet, le sculpteur conservera cette silhouette pour la statue de la Liberté.

Il faudra ensuite attendre 1875 pour que son visage soit défini. Selon Nathalie Salmon, l’une des inspirations de l’artiste aurait été Sarah Coblenzer, épouse d'un grand ami de Bartholdi et, par ailleurs, une ancêtre directe de l’historienne. "C’était une femme avec des traits assez masculins et très sculptureux, comme une déesse gréco-romaine", souligne-t-elle.

Des aléas dans la construction

La statue est à l'origine commandée pour 1876, afin de marquer le centenaire de l’indépendance américaine. Plusieurs contretemps vont toutefois entraver sa construction. Lors de la promulgation de la Constitution de la Troisième République en 1875, la statue de la Liberté devient l’incarnation de la victoire de la République.

À ce stade, alors qu'il ne reste plus qu'un an avant la livraison, le financement est loin d'être acquis et le chantier vient tout juste de débuter dans la fonderie Gaget-Gauthier et Cie, dans le 17e arrondissement de Paris. Si la statue est un cadeau de la France, en réalité, les États-Unis sont tout de même chargé de construire le socle sur lequel sera posé le monument.

Après neuf ans de construction, durant lesquels plus de 600 ouvriers étaient mobilisés, la statue est enfin achevée le 4 juillet 1884, attirant le tout Paris. Mais la statue de la Liberté n'arrivera à New York qu'un an plus tard, le 17 juin 1885. Acheminé dans les cales de la frégate l'Isère, détaché en 350 pièces réparties dans 216 caisses, le chef-d'œuvre de Bartholdi ne sera pas tout de suite érigé, car son piédestal n’est pas encore prêt.

Le 28 octobre 1886, les différents morceaux sont enfin assemblés et montés sur leur socle. New York célèbre avec ferveur ce symbole absolu de la nation américaine et de ses idéaux, bien qu'ironiquement, aucune femme n'était autorisée sur l'île pour l'inauguration, déclenchant un scandale. Aujourd'hui, la statue de "La liberté éclairant le monde" a pris une autre signification, devant également la "mère des migrants".