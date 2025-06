Palais de la découverte : le ministre de l’Enseignement supérieur souhaite le maintien au Grand Palais

Après un éventuel transfert à la Cité des sciences annoncé par Rachida Dati, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, se positionne favorablement au maintien dans le Grand Palais du Palais de la Découverte.

Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, se déclare "favorable" au maintien dans le Grand Palais du Palais de la Découverte, dont l'éventuel transfert à la Cité des sciences a suscité une levée de boucliers, mais défend un "nouveau chemin" pour ce musée, jeudi dans Le Parisien. A la question de savoir si le musée a vocation à rester dans les murs du Palais d'Antin - dans une aile du Grand Palais à Paris -, Philippe Baptiste répond: "J'y suis favorable, même si les arbitrages ne sont pas encore complètement posés. C'est un lieu emblématique incroyable. En France, tous les scientifiques y sont extraordinairement attachés".

Le Palais de la Découverte et la Cité des sciences, réunis au sein d'Universcience, "ont une ADN et des ambitions qui ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est compliqué de tout regrouper au même endroit". "D'autant que la Cité des sciences va devoir être rénovée. Le bâtiment a vieilli, il a des problèmes structurels. Il y a d'énormes enjeux immobiliers et économiques derrière. Or, on ne peut pas imaginer se retrouver à un moment donné dans une situation où l'un ne serait pas disponible et où l'autre serait en rénovation", note le ministre. Philippe Baptiste défend cependant "des évolutions autour du Palais de la Découverte": "Nous sommes en train de changer un peu le chemin."

"Ceux qui sont passés au Palais de la Découverte ont pu disséquer des grenouilles ou faire des expériences d'électrostatiques avec des équipements fabuleux. Mais il faut aussi ouvrir davantage le musée à la société avec des questions autour des technologies qui sont partout ou du climat. Tout ça doit être encore plus visible qu'avant", développe le ministre.

Des salariés d'Universcience ont lancé vendredi une pétition pour "sauver" le Palais de la Découverte après que le gouvernement a mis fin aux fonctions du président d'Universcience, Bruno Maquart. Elle avait atteint plus de 64.000 signatures en six jours, selon le site Change.org. Une vingtaine d'entre eux se sont rassemblés jeudi devant l'édifice, à l'occasion de l'inauguration de "Transparence", une exposition co-produite par le Grand Palais et le Palais de la Découverte destinée aux enfants. "Nous sommes satisfaits que le ministre ait entendu les scientifiques, la communauté, le personnel. Nous sommes prêts à lui expliquer le projet, parce que le changement climatique, l'intelligence artificielle, tout cela y figure déjà", a déclaré à l'AFP Emmanuelle Lambert, responsable de l'équipe de médiation scientifique du Palais.

Avec son équipe de 42 médiateurs, "sur une thématique transversale, vous avez des spécialistes dans chacune des disciplines qui permettent de croiser des regards et d'apporter une compréhension générale", a-t-elle détaillé, citant également les innovations prévues pour la réouverture comme des salles immersives ou un télescope permettant de faire de la recherche participative.

Le bâtiment, célèbre pour son planétarium ou sa salle consacrée à l'électricité, a fermé en 2020 pour rénovation et sa réouverture est normalement prévue en 2026.