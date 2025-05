«Robert Doisneau. Instants Donnés» : le regard humaniste du photographe à l'honneur au musée Maillol

L’exposition "Robert Doisneau. Instants Donnés", au musée Maillol jusqu’au 12 octobre, célèbre un regard unique sur le XXe siècle, entre portraits de célébrités, scènes de rue et poésie de l’ordinaire.

On lui doit la célèbre photo du baiser de l’hôtel de ville, mais Robert Doisneau c’est plus de 450.000 photographies prises durant toute sa carrière. L’exposition "Robert Doisneau. Instants Donnés", à découvrir au musée Maillol jusqu'au 12 octobre, marque le retour des photos de Robert Doisneau dans Paris intramuros après des années d’absence.

"Je ne l'ai jamais vu sans son appareil photo"

Des clichés de stars, Bardot, Galabru, Paul Éluard, Colette, des gosses à casquettes, l’évolution de la banlieue... Dans toutes ses photos, on retrouve la même bienveillance en noir et blanc, le même réalisme nostalgique. "En 1930, il commence à photographier exactement comme il photographiera à la fin des années 80, à la fin de sa carrière de photographe. Je ne l'ai jamais vu sans son appareil photo. Dans la vie, c'était quelqu'un de plutôt très gai. En vacances, il avait toujours son appareil photo. Donc sur la plage, partout, on était vraiment mitraillés", raconte sa fille Francine Deroudille.

À propos de sa photo mythique du Baiser de l’hôtel de ville, le photographe dira : "Si une photo fait l’unanimité, c’est qu’il y a une erreur". Et à propos de toutes les autres, il dira qu'"une photo réussie est celle qui raconte une histoire qui ne se conclut pas, permettant aux gens de faire avec l’image un bout de chemin, un marchepied du rêve en quelque sorte".