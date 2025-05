Qui est Yuval Raphael, la candidate israélienne à l'Eurovision ?

À 24 ans, Yuval Raphael va représenter ce samedi soir Israël lors de la 69e édition de l'Eurovision. Une démarche en forme de résilience pour la jeune femme, qui était présente lors du massacre du festival Nova perpétré par les terroristes du Hamas, le 7 octobre 2023.

Une rescapée, une survivante en quête de résilience à travers la chanson. À 24 ans, Yuval Raphael va représenter Israël ce samedi soir à Bâle lors de la 69e édition de l'Eurovision. Si elle a été huée jeudi soir lors de la demi-finale du concours, il en faut plus pour décourager la jeune femme pour qui être sur scène en Suisse est déjà une victoire. Car tout aurait pu s'arrêter le 7-Octobre 2023 pour Yuval Raphael : elle est présente ce jour-là au festival de musique Nova lors de l'attaque des terroristes du Hamas. Un massacre qui fera 364 morts et environ 2.000 blessés.

"New Day We Rise"

"Au milieu du chaos, j'ai couru et trouvé refuge dans un abri anti-bombe. [...] Quand les corps de mes amis assassinés sont tombés sur nous, j'ai compris que me cacher en dessous étaient la seule façon de survivre au cauchemar", témoignait-elle l'an dernier devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

En 2024, Yuval Rafel se lance dans le chant et participe à la compétition pour représenter Israël à l'Eurovision. La musique est l'un des principaux éléments de mon processus de guérison, déclare-t-elle après sa sélection. Sa chanson New Day We Rise, Un nouveau jour se lèvera, qu'elle interprétera en anglais, en hébreu et en français, fait référence à son histoire.

Elle dit adieu aux victimes des attentats tout en passant un message d'espoir. Ce samedi soir, à Bâle, dans le public, elle pourra compter sur le soutien de ses amis rescapés qui s'étaient réfugiés avec elle dans l'abri anti-bombe.