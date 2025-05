Eurovision 2025 : tout ce qu'il faut savoir sur la 69e édition du célèbre concours

Le plus célèbre des concours de la chanson est de retour pour une 69e édition. L'Eurovision 2025 commence cette semaine à Bâle, en Suisse. Cette année, la France sera représentée par Louane, qui succède à Slimane qui avait terminé à la quatrième place l'année dernière.

Après la Suède l'année dernière, direction la Suisse, plus précisément la ville de Bâle, pour cette 69e édition de l'Eurovision, après la victoire de Nemo avec sa chanson The Code à Malmö. C'est la troisième fois que le pays organise l'événement après 1956 et 1989.

37 participants pour 26 places en finale

37 pays participent cette année à l'Eurovision, six pays sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale qui se disputera le samedi 17 mai : la Suisse, pays hôte, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Ces pays ne participent pas aux demi-finales, qui auront lieux les 13 et 15 mai, car ce sont les cinq principaux contributeurs financiers de l'Union européenne de radiodiffusion. Ils participeront cependant au vote dans une des demi-finales.

Les dix premières nations de chaque demi-finale seront donc qualifiées pour la grande finale. Au total, ce seront donc 26 pays qui s'affronteront pour tenter de remporter le concours. Les demi-finales seront diffusées sur Culturebox et commentées par Stéphane Bern. Pour la finale, qui sera à suivre dès 21 heures sur France 2, il sera rejoint par Laurence Boccolini. Sur scène, la soirée sera animée par Hazel Brugger, Michelle Hunziker et Sandra Studer.

Louane fait partie du Top 3 des pronostiqueurs

Pour représenter la France, Louane succède à Slimane, qui avait terminé à la quatrième place l'année dernière avec sa chanson Mon Amour. La chanteuse interprètera Maman, un titre qui rend hommage à sa mère et à son propre rôle de mère. Une chanson qu'elle avait présentée à la mi-temps du match France-Écosse lors du dernier Tournoi des VI Nations, au Stade de France, en mars dernier.

L'artiste se produira sur la scène lors de la deuxième demi-finale, le 15 mai, avant la grande finale. Des images des répétitions montrent la scénographie qui sera mise en place pour sa prestation. Vêtue d'une robe noire, une tornade de sable se formera autour d'elle. Selon les parieurs du site Eurovision World, Louane est à la troisième place.

Pour le moment, c'est la Suède, représentée par le groupe KAJ composé de trois artistes... Finlandais, qui est le favori des pronostiqueurs avec leur titre Bara Bada Bastu. L'Autriche occupe la deuxième place avec le contre-ténor JJ qui interprètera Wasted Love.