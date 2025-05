Candidate israélienne de l'Eurovision huée : «Ces gens nuisent à la cause qu'ils prétendent défendre», analyse Valérie Benaïm

Valérie Benaïm a réagi aux huées subies par Yuval Raphael, candidate israélienne pour l'Eurovision. Une attitude que dénonce la chroniqueuse, qui pointe en outre que cela dessert la cause palestinienne. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une scène qui n'est pas passée inaperçue. Jeudi soir, Yuval Raphael, candidate pour Israël, a été copieusement huée lors de son passage pendant la demi-finale de l'Eurovision. "Ces gens-là nuisent à la cause qu'ils prétendent défendre. Il s'agit pour eux de défendre la cause palestinienne. À quel moment on défend la cause palestinienne en huant une jeune femme qui est une rescapée d'un attentat terroriste ? Ça n'a pas de sens", a réagi Valérie Benaïm dans On marche sur la tête.

"Chaque citoyen n'est pas comptable de ce que fait son gouvernement"

"Au contraire, c'est une jeune fille qui vient chanter et qui dit que la chanson l'a aidée et lui a permis une forme de résilience après ce qu'elle a vécu", ajoute la chroniqueuse. Yuval Raphael était présente au festival Nova le 7-Octobre, et est donc une rescapée des attaques terroristes du Hamas.

"Il me semble que chaque citoyen n'est pas comptable de ce que fait son gouvernement. Il me semble que nous, ici, nous ne sommes pas comptables de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi chaque Israélien serait comptable de la politique de Netanyahou ? [...] Cette jeune fille-là est en train d'essayer de vivre une forme de résilience à travers la chanson. Elle vient chanter pour raconter ce qu'elle a vécu. À quel moment on pense que pour défendre une autre cause, aussi noble soit-elle, on va pouvoir huer cette jeune fille ?"