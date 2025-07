Quatre ans après le premier opus, Alexandre Astier dévoile l'affiche de «Kaamelott 2 : Partie 1»

Les fans de la série d'origine connaissaient déjà la date de sortie du film. Ce mercredi 23 juillet, Alexandre Astier a dévoilé sur les réseaux sociaux l'affiche de "Kaamelott 2 : Partie 1", le prochain volet de la saga, dérivée de la série télé des années 2000, qui doit sortir en salle le 22 octobre prochain.

Le roi Arthur signe bientôt son retour... Une nouvelle fois. Quatre ans après la sortie du premier film au cinéma, Alexandre Astier, créateur de la série Kaamelott qui s'inspire de la légende Arthurienne, a dévoilé sur les réseaux sociaux l'affiche du prochain opus de la saga qui aura comme titre Kaamelott 2 : Partie 1. Un film attendu en salles le 22 octobre prochain.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur cette affiche, on y voit Alexandre Astier, dans le rôle du roi Arthur, vêtu d'une combinaison marron clair, de bottes et d'un bonnet sur ses longs cheveux. Il est allongé sur des planches, sûrement celles de la Table ronde, mais on voit également un "K", logo de la saga. Excalibur, l'épée légendaire, est à sa droite.

On a beau dire beau faire, ça s’approche dangereusement…

AA



Kaamelott – Deuxième Volet [partie 1]



Un film d’Alexandre Astier

Sortie le 22 octobre 2025#Kaamelott#KV2#KaamelottDeuxiemeVolet pic.twitter.com/XiBoT0UXSD — Kaamelott officiel (@Kaamelott_tweet) July 23, 2025

Un tournage "colossal"

Le costume qu'il porte sur cette affiche pourrait bien être un pyjama. Lors d'un entretien avec le vidéaste Axolot en mars dernier, Alexandre Astier avait donné quelques informations sur le prochain opus de sa saga cinématographique. L'acteur-réalisateur-scénariste-compositeur et monteur a indiqué que le personnage d'Arthur va passer "toute la première partie du film en pyjama".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le tournage de ce nouveau film, qualifié par Astier lui-même comme "colossal", s'est déroulé l'été dernier dans le plus grand secret dans "beaucoup de studio, beaucoup de décors". Ce dernier a par ailleurs dirigé pas moins de "78 acteurs" pour ce nouveau long-métrage. Alexandre Astier a révélé qu'il y aura "des surprises" dans ce film mais notre bon roi Arthur ne sera pas en très grande forme : "Il ne va pas bien le gars".

Il a été décidé de couper en deux parties ce deuxième volet de Kaamelott. Si la date de sortie de la première partie est connue depuis la fin de l'année 2024, on ignore encore celle de la deuxième. Le réalisateur avait indiqué, dans l'émission En Aparté, qu'il souhaitait qu'elle sorte "quatre ou cinq mois" après la première partie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour rappel, Kaamelott : Premier volet avait connu un grand succès dans les salles. Sorti en juillet 2021, le film a fait plus de 2,6 millions d'entrées, le meilleur résultat au box-office pour un film français en prises de vues réelles de l'année.