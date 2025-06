Pascal Praud et vous - «Chaque fois que je finis un chapitre, je mets une allumette» : l'anecdote racontée par Philippe Labro à William Leymergie

Philippe Labro, écrivain et journaliste, s'est éteint ce mercredi à l'âge de 88 ans. Dans "Pascal Praud et vous", son ami William Leymergie lui a rendu hommage et a raconté une anecdote. Quand il écrivait un livre, Philippe Labro déposait une allumette à chaque fois qu'il finissait un chapitre. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Ce mercredi, dans l'émission Pascal Praud et vous, William Leymergie, animateur et journaliste, a rendu hommage à son ami Philippe Labro, décédé à l'âge de 88 ans. "Au milieu des années 80, avant qu'il sorte L'Étudiant étranger [paru en 1986, ndlr], Philippe m'avait dit au cours d'une promenade : 'Tu sais que je n'écris pas à la maison, j'écris à côté dans la maison commune' du domaine dans lequel nous habitions en Normandie", explique William Leymergie.

"Il me disait : 'On m'a prêté une petite bibliothèque au dernier étage pour que j'écrive. Viens me voir un jour, c'est sympa comme tout'. Je vais le voir et il me dit : 'Ici, c'est tranquille. On ne me dérange pas'. Et je vois sur la table des allumettes, bien rangées, les unes à côté des autres. Il y en avait une bonne dizaine", se souvient son ami.

"Je lui dis : 'Dis donc, qu'est-ce que tu fumes, c'est incroyable, je ne savais pas que tu fumais !'. Il me répond : 'Non, non, non, je ne fume pas. Ce sont des chapitres. Chaque fois que j'ai fini un chapitre, je mets une allumette. Et à la fin de la journée, je vois le travail accompli. Je suis content ou je regrette de ne pas avoir écrit assez vite'. Ça m'avait bluffé. C'était un homme très soigné, à tout point de vue, y compris pour ses chapitres", conclut-il.