Pascal Praud et vous - «C'était un magicien des mots» : William Leymergie rend hommage à Philippe Labro

Ce mercredi, l'écrivain et journaliste Philippe Labro est décédé à l'âge de 88 ans. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", l'animateur William Leymergie, ami de Philippe Labro, lui a rendu hommage. "C'était un homme magicien des mots", raconte-t-il. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il s'en est allé ce mercredi. Atteint d'un cancer, Philippe Labro, ancien journaliste d'Europe 1, est mort à l'âge de 88 ans. William Leymergie, animateur, journaliste et ami de l'écrivain, lui a rendu hommage au micro de Pascal Praud. "Il était pluridisciplinaire. C'était un homme magicien des mots parce que quand il écrivait une chanson, il n'utilisait pas les mêmes mots quand il faisait un reportage (...) ni même quand il faisait un livre", se souvient William Leymergie.

"On s'est aperçu un jour qu'on habitait à côté du même village. J'étais à cinq minutes à pied de sa maison, ce qui explique qu'on se voyait de temps en temps. Je suis allé me présenter et on avait sympathisé", conclut-il.