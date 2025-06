Philippe Labro, journaliste et écrivain, est mort à l'âge de 88 ans

L'écrivain et journaliste Philippe Labro, qui a officié sur Europe 1 à la fin des années 1950, est mort ce mercredi à l'âge de 88 ans. Homme de télévision et réalisateur, il était atteint d'un cancer.

Journaliste de presse écrite, ancien patron de RTL, auteur de romans à succès, cinéaste ou encore parolier de chansons, homme de communication éclectique, Philippe Labro, décédé ce mercredi à 88 ans, a consacré sa vie à sa passion des médias et de l'écriture. Yeux bleus, visage carré, large sourire, personnage policé à la mise toujours soignée, il incarnait l'image d'un battant à l'américaine, même s'il a estimé avoir "été victime de son apparence de cow-boy", alors qu'il était "habité par l'inquiétude, l'angoisse, le doute et l'insatisfaction" .

Parmi ses maîtres, il citait Pierre Lazareff pour le journalisme, Jean-Pierre Melville pour le cinéma ou Ernest Hemingway pour l'écriture. Né le 27 août 1936 à Montauban (Tarn-et-Garonne), fils d'un conseiller juridique, Philippe Labro est le troisième de quatre enfants. Après son bac, il part à l'âge de 18 ans aux États-Unis, où il intègre une université en Virginie. Il en gardera une passion pour ce pays, qui nourrira ses écrits et ses films.

Producteur, journaliste indépendant...

De retour en France, il commence sa carrière comme reporter à Europe 1 (1957), grand reporter à Marie-France (1958-59), puis à France-Soir à partir de 1959. Il est parallèlement collaborateur du magazine télévisé "Cinq colonnes à la Une" (1960-64). Producteur sur la deuxième chaîne (1964-68), puis journaliste indépendant de 1968 à 1976, il entre alors à RTL, où il devient rédacteur en chef et présentateur du journal de 13 heures.

Il est également présentateur du journal de la mi-journée d'Antenne 2 en 1981-82. Il devient ensuite patron de radio. En 1985, il est nommé directeur général des programmes de RTL, puis vice-président en 1992, vice-président directeur général d'Ediradio-RTL en 1996 et vice-président du conseil d'administration en 2000. Il traverse une dépression au tournant des années 2000, qu'il racontera dans son livre Tomber sept fois, se relever huit (2003).

Le journalisme "ne me suffisait pas"

Après quinze ans à la tête de RTL, il quitte la station et présente sur France 3 "Ombre et lumière" et "Légende", deux émissions de portraits de personnalités. Il lance ensuite en 2005, avec Vincent Bolloré, la chaîne Direct 8, devenue C8. Il y a présenté jusqu'à la fin de l'antenne en mars 2025 "L'Essentiel", une émission culturelle. Parallèlement à son travail de journaliste, Philippe Labro a mené une carrière prolifique d'écrivain. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres.

Après Un Américain peu tranquille (1959) et Des Feux mal éteints (1967), un roman autobiographique remarqué sur la guerre d'Algérie, il publie L'Etudiant étranger qui remporte un grand succès commercial et obtient le prix Interallié 1986. Il y raconte le choc de sa découverte de l'Amérique, mêlant fiction et souvenirs. La réussite se répètera notamment avec Quinze ans (1992), récit d'un garçon qui grandit dans le Paris des années 1950, puis avec Un début à Paris (1994) qui raconte son apprentissage de journaliste.

Une carrière dans le cinéma

Suivront La Traversée (1996), Manuella (1999) ou encore Franz et Clara (2006) et 7.500 signes (2010). "C'est parce que le strict exercice du journalisme ne me suffisait pas que, très tôt, je me suis aventuré sur le chemin du roman", dit-il dans 7.500 signes, qui rassemble des articles qu'il a écrits. Il a exploré aussi d'autres formes de récit. À la fin des années 1960, il se lance dans le cinéma et réalise sept longs-métrages, inspirés par le polar à l'américaine. Parmi eux, Tout peut arriver (1969), Sans mobile apparent (1971), L'Héritier (1972), La Crime (1983) ou Rive droite, rive gauche (1984).

Marié à la journaliste Françoise Labro et père de quatre enfants, il a aussi été parolier de chansons, notamment pour Johnny Hallyday (Oh ! Ma jolie Sarah, Mon Amérique à moi), à qui il avait rendu un vibrant hommage lors de ses obsèques.