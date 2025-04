Paris : Disney fête un siècle d'histoire au travers de son exposition «Disney 100»

Pour les amoureux des films d'animations, Disney présente une exposition retraçant près d'un siècle d'histoire. Porte de Versailles à Paris, les visiteurs sont invités à découvrir les costumes des filmographies les plus mythiques du géant américain, mais aussi à mieux comprendre les évolutions techniques au fil des années.



L'exposition plaira à coup sûr à toute la famille. Porte de Versailles à Paris, la maison Disney propose aux Français un voyage féérique à travers près d'un siècle de production, grâce à l'événement "Disney 100".

Et il y en aura pour tous les goûts. Pour les mélomanes, la partition originale de "sifflez en travaillant "de 1937 dévoilera ses lignes. Pour les fans d’animations, le tout premier dessin de Mickey, prêté par les enfants de Walt, laissera ses coups de crayons à la lumière.

Des formats inventés au fil des ans

Des croquis de Baloo et de Cruella ainsi la vraie boule à neige de Mary Poppins qui fut secouée par Julie Andrews, sont également visibles. À leurs côtés, les costumes d’Indiana Jones et les androïdes de Star Wars.

A utre découverte, les talents de Disney pour inventer de nouveaux formats. "Disney a créé le storyboard, Disney a inventé le documentaire animalier. Il y a la caméra multiplane qui permet dès les années 30 de donner l'impression de profondeur. C'est de la 3D avant la 3D", résume ainsi Sébastien Durand de Disney Film au micro d'Europe 1.

Un prix d'entrée autour d'une vingtaine d'euros

"C'est ce qui fait que, lorsqu'on commence un film Disney comme dans Blanche Neige, on s'approche du château. Vous savez, il y a une phrase qui dit souvent qu'à un certain niveau la technologie est invisible et ça devient de la magie", poursuit-il.

Même quand Disney dévoile ses tours, la magie opère encore. Comptez une vingtaine d'euros pour avoir un ticket d'entrée.