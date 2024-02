Des propos discriminatoires : au Royaume-Uni, Mary Poppins n'est plus considérée comme tout public

Et si Mary Poppins n'enchantait plus la vie des enfants ? Pour l'année de son soixantième anniversaire, l'adaptation des studios Disney du roman de Pamela Lyndon Travers, a perdu son statut "tout public" au Royaume-Uni. En fin de semaine dernière, le British Board of Film Classification (BBFC) a transféré le film de la note U, attribuée aux films dit "universel", à la note PG. Cette catégorie, qui signifie "enfants guidés par des parents" en Français, est attribuée aux longs métrages dans lesquelles la présence des parents est fortement demandée, en raison de scènes ou de propos pouvant heurter les plus jeunes.

Une reclassification à cause d'un terme péjoratif

Mary Poppins peut-elle désormais heurter la sensibilité des plus jeunes ? C'est la justification du BBFC, qui estime que certains propos peuvent être jugés comme "discriminatoires". Ainsi, le personnage de l'Amiral Boom fait référence par deux reprises dans la version anglaise - mais aussi française - du film, aux "Hottentots". Un terme péjoratif qui était alors utilisé par les colons européens pour désigner les Khoïkhoïs, un peuple présent en Afrique australe.

Ce mot est alors utilisé dans le film pour désigner les ramoneurs présents à l'image, le visage couvert de suie. Il y a cinq ans, le New-York Times pointait du doigt l'utilisation de la suie, à une sorte de blackface. Dans une scène du film, une domestique voyant le ramoneur couvert de suie hurle : "Ne me touche pas noir sauvage ! (...) Si cet Hottentot entre par la cheminée, je sortirai par la porte d'entrée".

Bientôt une note d'avertissement ?

Malgré ce changement de classification, le BBFC assure que ce changement est avant tout à destination de l'éducation de tous, sans dénaturer l'œuvre. Ces dernières années, plutôt que de supprimer certains passages désormais perçus comme raciste ou en décalage avec notre temps, Disney a fait le choix de proposer une note d'informations avant le début de certains films.

Il se peut donc que dans les prochains mois, Mary Poppins rejoigne la liste de ces films, comme l'a été Aladin, Peter Pan ou encore de La Belle et le Clachard.