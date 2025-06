«Les Simpson» : les fans indignés par la mort de Marge dans le dernier épisode de la saison 36

L'ultime épisode de la saison 36 des "Simpson" a provoqué la colère des internautes aux Etats-Unis. En cause : Marge Simpson, personnage emblématique de la série culte, est le premier membre de la famille à rejoindre le paradis. Mais que les fans se rassurent, elle fera son retour dans la saison suivante... Explications.

C'est le choc sur les réseaux sociaux. Le personnage de Marge Simpson, la femme d'Homer et la mère de Bart, Lisa et Maggie dans la série télévisée d'animation, est morte. L'épisode, intitulé Estranger Things en référence à la série Stranger Things et diffusé sur la plate-forme de streaming Hulu dans la nuit de mercredi, est en réalité un saut dans le futur dans lequel Lisa devient une des dirigeantes de la NBA et Bart se retrouve à gérer une maison de retraite.

The 36th season of The Simpsons just ended with Marge sharing a kiss with Ringo Starr. 🥹 pic.twitter.com/jia4ZCdh9b — peter lane (@peterlanee) May 19, 2025

Mais les téléspectateurs assistent surtout aux funérailles de Marge. L'épisode se conclut avec humour. Marge se met en couple avec Ringo Starr au paradis. "Je suis tellement contente qu'on puisse épouser des personnes différentes au paradis", répond-elle avant d'embrasser le musicien des Beatles.

Les internautes sous le choc

why are marge and ringo dead https://t.co/qRVWI0OWnD — Kate 🍉 (NSFW DNI) (@KJCents) May 19, 2025

Devenu viral sur les réseaux sociaux américains cette semaine, l'épisode n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs surpris par cette mort surréaliste. "Pourquoi Marge et Ringo sont-ils morts ?", demande l'un d'entre eux. Outre l'incompréhension, certains dénoncent une "absurdité". Avant Marge, les décès de Maude Flanders et de Larry Dalrymple dans les saisons précédentes, avaient déjà provoqué une onde de choc

Si Marge n'est plus dans l'épisode 36, qui se concentre sur le lien fraternel entre Bart et Lisa, il s'agit bien d'un futur lointain et les fans pourront ainsi retrouver le personnage dès la saison 37. Depuis le lancement de la série en 1989, Matt Groening s'est toujours amusé avec des futurs "possibles". La série, débarquée à l'antenne il y a près de 40 ans, va se poursuivre jusqu'à la saison 40, qui sera diffusée pour la saison 2028-2029.