Trois fils des Beatles s'associent pour sortir une chanson inédite

Trois enfants des membres des Beatles ont réservé une belle surprise à l'occasion des 83 ans de Sir James Paul McCartney, le guitariste puis bassiste du groupe légendaire, né le 18 juin 1942. Ils se sont réunis pour enregistrés la chanson "Rip Off", dont un court extrait à été dévoilé le 15 juin.

Plus de 55 ans après la séparation des Beatles, les enfants de Ringo Starr, John Lennon et de Paul McCartney s'associent pour sortir un titre inédit : Rip Off. Publié par le groupe de rock "Mantra of the Cosmos" - dans lequel Zak Starkley, le fils de Ringo Starr, est le batteur - l'extrait a reçu un accueil enthousiaste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce fragment de morceau laisse entendre un riff de guitare, accompagné de photos du mythique groupe. La chanson écrite en hommage aux Beatles, n'est pas encore disponible sur les plateformes.

Une nouvelle génération de Beatles ?

Cette collaboration n'est pas une première. Déjà en 2012, James McCartney, Zak Starkey, Sean Ono Lennon et Dhani Harrison - le fils du guitariste George Harrison décédé en novembre 2001 - envisageaient la formation du groupe "Les Beatles, la deuxième génération". Sans aboutir véritablement, le projet prendra la forme d'un tandem, formé de James McCartney et de Sean Ono Lennon pour la sortie du titre Primrose Hill en avril 2024. "Je suis très excité de partager ma dernière chanson, co-écrite avec mon cher ami Sean Ono Lennon", écrivait sur Instagram le fils de Paul McCartney, en légende d'un selfie à deux, troublant de ressemblance avec leurs pères.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aujourd'hui, trois des enfants des Beatles se retrouvent : le batteur de "Mantra of the Cosmos" et fils de Ringo Starr, Zak Starkey ; Sean Ono Lennon, seul fils du couple John Lennon et Yoko Ono, et James McCartney, quatrième des cinq enfants de Paul McCartney, tous deux multi-instrumentistes.

Si beaucoup verraient bien une nouvelle génération des Beatles se former, les premiers intéressés semblent écarter cette possibilité. "Non, ce n'est pas [une chanson des Beatles]… C'est comme Mantra of the Cosmos avec eux dedans", a souligné Zak Starkey au Telegraph, qui rappelle que la chanson est avant tout un hommage et non pas une imitation.