La 97e cérémonie des Oscars aura lieu dimanche 02 mars et s'annoncent remplis de suspense, avec notamment un duel serré entre "Anora" de Sean Baker et "Conclave" de Edward Berger pour le prix du meilleur film. Voici les 10 longs-métrages en lice pour l'Oscar du meilleur film.

Les Oscars s'annoncent emprunts de suspense dimanche, avec un duel serré entre Anora et Conclave pour le prix du meilleur film, à l'issue d'une campagne parmi les plus mouvementées de l'histoire.

Voici les 10 longs-métrages prétendant à la récompense suprême d'Hollywood, pour cette 97e cérémonie.

Anora

Cette tragicomédie de Sean Baker sur les mésaventures d'une strip-teaseuse, Cendrillon moderne méprisée par le système capitaliste, a suscité l'admiration. Elle a remporté la Palme d'Or à Cannes en mai, une première pour un film américain depuis 2011. Mais sa voie vers l'Oscar était loin d'être toute tracée. En janvier, Anora est reparti les mains vides des Golden Globes, avant de redevenir un favori grâce aux prix décernés par les syndicats des réalisateurs, des producteurs et des scénaristes hollywoodiens.

Conclave

Ce thriller sur les coulisses impitoyables de l'élection d'un nouveau pape, où Ralph Fiennes incarne un cardinal dans la tourmente, s'est révélé dans la dernière ligne droite. Basé sur un roman de Robert Harris, le film avait reçu un bon accueil lors de sa présentation au festival de Telluride, mais pas au point d'en faire un favori aux Oscars. Cela a changé lorsqu'il a dominé les BAFTA, équivalent britannique des César en France, et les SAG Awards, décernés par le syndicat des acteurs hollywoodiens.

The Brutalist

Fresque épique de 3h30 tournée pour moins de 10 millions de dollars, The Brutalist suit le destin d'un architecte juif hongrois qui émigre aux Etats-Unis après la Seconde guerre mondiale. Ce rôle pourrait valoir à Adrien Brody son deuxième Oscar du meilleur acteur. Ambitieux, le film aborde aussi bien le traumatisme des survivants de la Shoah, l'addiction, les violences sexuelles, la condition d'immigré, les failles du rêve américain ou encore le rapport tumultueux entre la finance et l'art.

Un parfait inconnu

Ce biopic sur les années de jeunesse de Bob Dylan, soutenu par la légende de la folk, a reçu huit nominations. Timothée Chalamet s'y approprie le timbre nasillard et chancelant de son modèle et chante avec brio des tubes comme Blowin' in the Wind et Mr. Tambourine Man. L'acteur de 29 ans est un candidat sérieux pour l'Oscar du meilleur acteur, mais certains observateurs parient sur le film pour créer la surprise dans la course à la récompense suprême.

Wicked

L'adaptation cinématographique de cette comédie musicale ultrapopulaire de Broadway, sur la jeunesse de la sorcière du Magicien d'Oz, a cartonné au box-office mondial, avec 730 millions de dollars. Mais elle semble hors course pour le meilleur film. En attendant le second volet, ses stars Ariana Grande et Cynthia Erivo devraient enflammer la scène des Oscars avec les chansons phares de Wicked.

Emilia Pérez

L'odyssée musicale de Jacques Audiard sur la transition d'un narcotrafiquant mexicain partait favori. Promu par Netflix, il avait eu du succès à Cannes et aux Golden Globes, avant de récolter 13 nominations aux Oscars. Mais sa campagne a été plombée à cause d'anciens tweets racistes et islamophobes de sa star, Karla Sofia Gascon. Un scandale qui s'est ajouté à d'autres accusations venues du Mexique, reprochant le traitement superficiel des disparitions liées au narcotrafic.

The Substance

Depuis The Exorcist, très peu de films d'horreur ont été nommés pour l'Oscar du meilleur film. Ultragore, The Substance de la Française Coralie Fargeat a réussi ce tour de force. Demi Moore y incarne une ancienne gloire d'Hollywood accro à un dangereux sérum de jouvence. La superstar est favorite pour le prix de la meilleure actrice, mais le film était probablement trop sanguinolent pour la récompense suprême.

Je suis toujours là

Ce drame de Walter Salles sur une famille déchirée par la dictature militaire brésilienne était un candidat sérieux pour l'Oscar du meilleur film international. Mais il a fait bien mieux que cela, en s'invitant dans la course au meilleur film et dans celle de la meilleure actrice, grâce à Fernanda Torres. De quoi nourrir la ferveur nationale au Brésil, où la cérémonie des Oscars fera l'objet d'annonces en direct pendant le carnaval de Rio.

Dune : Deuxième Partie

Enorme succès commercial, avec 715 millions de dollars au box-office mondial, le second volet de la saga Dune bénéficiait de critiques élogieuses. Mais il n'a obtenu que cinq nominations et son réalisateur Denis Villeneuve n'a pas été nommé. Le timing de sa sortie, en février de l'année dernière, n'a probablement pas aidé, de même que la perspective d'un probable troisième volet.

Nickel Boys

Ce film sur l'injustice raciale aux Etats-Unis a séduit la critique. Il chronique les abus subis dans les années 60 par des adolescents noirs dans une maison de correction de Floride. La caméra adopte entièrement le point de vue des protagonistes, une originalité qui a contribué à son succès.