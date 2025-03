EN IMAGES - Le sourire de Julia Roberts, le «Césarillo» de Franck Dubosc, l'hommage à Michel Blanc... Les moments forts des César 2025

La grande famille du cinéma français s'est réunie ce vendredi 28 février à l'Olympia pour la 50e cérémonie des César. Une cérémonie riche en rebondissements et en émotions. Du triomphe de Jacques Audiard au sourire de Julia Roberts (qui oublie son discours) au "Césarillo" de Franck Dubosc, retour en images sur les temps forts des César 2025.

Du rire, des larmes, de l'émotion... Comme chaque année, la grande famille du cinéma français s'est réunie pour les César. Et cette 50e édition a eu, comme les autres avant elle, son lot de moments marquants. Tour d'horizon en images de cette cérémonie 2025 dont Catherine Deneuve était la présidente.

À la fin, c'est Jacques Audiard qui gagne

Malgré la polémique autour de tweets de son actrice principale, Karla Sofía Gascón, "Émilia Pérez" a été auréolé de sept César. Une consécration pour le film de Jacques Audiard qui remporte le prix de la "Meilleure réalisation" mais aussi celui du "Meilleur film" pour son œuvre.

Jacques Audiard avec son César du Meilleur film © © Mat Ninat Studio/Canal+

Jacques Audiard, #César2025 de la meilleure réalisation pour Emilia Pérez, remercie son équipe. pic.twitter.com/SIVbpAc86o — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025

Un César d'honneur pour Julia Roberts, tout sourire

"Aujourd'hui, ma vie est un rêve !", a lancé l'actrice américaine Julia Roberts en recevant un César d'honneur vendredi sur la scène de l'Olympia à Paris. "Être toute seule sur scène, c'est frauduleux", a déclaré la star de 57 ans, estimant que les équipes qui l'ont entourée dans sa carrière devraient l'accompagner. "Ça a été tant d'années où j'ai eu la possibilité au quotidien de vivre mon rêve", a-t-elle ajouté. L'actrice s'est vu remettre son prix par Clive Owen, qui a partagé l'affiche avec elle dans "Closer, entre adultes consentants" en 2005 et a loué "une légende du cinéma".

Julia Roberts en train de recevoir son César d'honneur © © Caroline Dubois/Canal+

Le réalisateur Costa-Gavras, a, lui aussi, été mis à l'honneur lors de cette cérémonie. À 92 ans, il a reçu un César d'honneur des mains de Karin Viard pour l'ensemble de sa carrière.

Le mini-César de Franck Dubosc

Certainement l'un des moments les plus drôles de la cérémonie. Franck Dubosc a reçu "le César de ceux qui n’ont jamais eu de César". Une mini-statuette pour cette catégorie imaginaire, qui n'a pas empêché l'humoriste de faire le spectacle (et hurler de rire tout l'Olympia, Julia Roberts compris).

Franck Dubosc soulevant son "Cesarillo" qu'il vient de recevoir des mains de Jean-Pascal Zadi © © Mat Ninat Studio/Canal+

C'est pas la taille qui compte : un (mini) César pour celui qui n'a jamais eu de César, Franck Dubosc.#César2025 @dubosc_franck pic.twitter.com/qUG3oSunOQ — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025

Abou Sangaré, d'ancien SDF à lauréat du César de la révélation masculine

Abou Sangaré, ancien sans-papiers guinéen régularisé après le succès du film "L'Histoire de Souleymane", dont il tient le rôle principal, a reçu vendredi le César de la révélation masculine. "J'avais presque plus de vie, je vivais parmi les hommes comme ça. Je ne me considérais plus comme un être humain, depuis que j'ai traversé la Méditerranée jusqu'en avril 2023, j'ai tout connu... la misère, tout ce qui fait l'être humain, le bon comme le mauvais", a déclaré Abou Sangare sur la scène de l'Olympia, à Paris. "Merci pour votre intégration au sein de l'humanité", a-t-il lancé à l'équipe du film et à l'Académie des César.

Il y a encore quelques semaines, Abou Sangare était un sans-papiers menacé d'expulsion du territoire français. © © Caroline Dubois/Canal+

Le vibrant hommage de Josiane Balakso et Thierry Lhermitte à Michel Blanc

"P*tain quel acteur !". C'est par ces mots que Josiane Balasko a commencé à rendre hommage à Michel Blanc en compagnie de Thierry Lhermitte, après la diffusion d'extraits vidéo et d'images d’archives des plus belles prestations de l’acteur décédé le 3 octobre dernier. Ensemble, ils se sont remémoré quelques souvenirs partagés avec leur comparse de la troupe du Splendid.

Josiane Balasko et Thierry Lhermitte ont rendu un vibrant hommage à leur comparse du Splendid, Michel Blanc, décédé le 3 octobre dernier. © Capture