Malgré dix nominations aux Oscars, le réalisateur de «The Brutalist» ne gagne pas encore un seul dollar avec son film

Malgré les dix nominations aux Oscars de son film "The Brutalist", le réalisateur Brady Corbet ne touche pas un seul dollar. En pleine promotion mondiale, il raconte dans le podcast WTF vivre un véritable marathon médiatique, sans aucune rémunération. Une situation difficile qu'il partage avec d'autres cinéastes nommés.

"C'est un déplacement constant. Mais on travaille aussi le samedi et le dimanche. Je n'ai pas eu un seul jour de congé depuis les vacances de Noël", a-t-il confié au micro de Marc Maron, présentateur du podcast, ajoutant qu'il avait dû faire, en moyenne, près de 90 interviews en une semaine. Corbet décrit "une pression financière qu’implique la réalisation d'une épopée ambitieuse".

Une promotion comme un "interrogatoire de six mois"

Brady Corbet se rend aussi dans les quatre coins du monde pour faire la promotion de son œuvre de 215 minutes. Il compare ce douloureux moment à un "interrogatoire de six mois". Le cinéaste regrette que les temps promotionnels, trop longs à son goût, ne soient pas rémunérés.

En attendant les retombées économiques de son film, il vit sur ses économies et confie que son dernier salaire date de près de trois ans, grâce à des publicités réalisées au Portugal.

Et avec un emploi du temps, il explique qu'il ne peut pas accepter un autre travail ces derniers temps. Et il est loin d'être le seul cinéaste dans cette situation. "J’ai parlé à plusieurs réalisateurs dont le film est nommé aux Oscars et qui ne peuvent même plus payer leur loyer", raconte-t-il.

Un film à 10 millions de dollars

The Brutalist retrace la vie de l’architecte visionnaire hongrois László Tóth, fuyant l’Europe d’après-guerre pour reconstruire sa vie aux États-Unis.

Le récit couvre trois décennies de l'Amérique après 39-45 et comprend un entracte de 15 minutes. Selon The Guardian, le film a déjà rapporté 31,1 millions de dollars au box-office mondial. Le film a coûté environ dix millions de dollars.