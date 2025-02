Timothée Chalamet partage un moment de complicité avec sa mère Nicole Flender aux SAG Awards 2025

Sacré meilleur acteur aux SAG Awards 2025 pour son interprétation du jeune Bob Dylan dans "Un parfait inconnu", Timothée Chalamet a célébré son triomphe avec sa mère Nicole Flender.

Nicole Flender n'a certainement jamais été aussi fière de Timothée Chalamet. Dimanche soir, son fils est en effet entré dans l'histoire des SAG Awards en remportant le prix du meilleur acteur à seulement 29 ans, du jamais vu depuis la création de la cérémonie. L'acteur a été plébiscité pour son interprétation du jeune Bob Dylan dans le biopic Un parfait inconnu, réalisé par James Mangold.

Cette récompense le fait revenir en force dans la course aux Oscars face à son concurrent Adrien Brody, qui avait jusqu'à présent raflé tous les prix pour son rôle dans The Brutalist. "Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais la vérité, c'est que je veux devenir un grand du cinéma", a déclaré Timothée Chalamet en remportant son prix. "Je suis inspiré par les grands : Daniel Day-Lewis, Marlon Brando et Viola Davis".

Si tout le monde s'attendait à ce que Timothée Chalamet célèbre son triomphe avec son amoureuse Kylie Jenner, qui l'avait accompagné à toutes les cérémonies précédant les Oscars, l'acteur s'est cette fois-ci présenté sur le tapis rouge avec l'autre femme de sa vie : sa maman, Nicole Flender. Après la soirée, mère et fils se sont prêtés au jeu des photographes, elle les yeux pétillants, remplis d'admiration et de tendresse, lui euphorique et, de toute évidence, heureux de la rendre fière. Un instant de complicité qui a rendu cette soirée encore plus inoubliable pour Timothée Chalamet, aux anges.