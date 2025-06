Le remake «Dragon» prend la tête du box-office nord-américain

Le remake en prise de vues réelles "Dragon" réalise un excellent début. Sorti le 11 juin aux États-Unis, il se place d'ores et déjà en tête du box-office nord-américain. Il est le quatrième film de la série éponyme, dont le premier épisode était sorti en 2010.

Les remake ont la cote : "Dragon", qui réécrit en prise de vues réelles le populaire film d'animation sorti en 2010, réussit de beaux débuts pour sa sortie avec 83,7 millions de dollars de recettes, en tête du box-office nord-américain, selon les chiffres du cabinet spécialisé Exhibitor Relations dimanche.

"Lilo & Stitch" toujours dans le Top 3

Ce film familial des studios Universal et DreamWorks Animation raconte l'histoire d'une amitié entre un jeune viking nommé Harold (interprété par Mason Thames) et un dragon appelé Krokmou, reproduit en images de synthèse. "C'est un excellent début pour un remake de film d'animation, et c'est particulièrement bon pour le quatrième épisode d'une série comme celle-ci", a déclaré le spécialiste David Gross de Franchise Entertainment Research.

"Dragon" devance, dans les salles obscures du Canada et des États-Unis, un autre remake en prises de vue réelles, "Lilo & Stitch", qui reprend le film d'animation sorti en 2002. Cette adaptation fidèle explore la rencontre entre Lilo (Maia Kealoha), une orpheline hawaïenne solitaire de six ans, et Stitch (recréé en 3D), un extra-terrestre destructeur qui se fait passer pour un petit chien bleu et poilu.

Le film engrange 15,5 millions de dollars pour sa quatrième semaine d'exploitation, pour un total de 860 millions de dollars de recettes au niveau mondial depuis sa sortie.

Le scénario classique du triangle amoureux raconté dans "Materialists" prend la troisième place du box-office. Le film, avec Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans enregistre 12 millions de dollars de rentrées pour son premier week-end. Tom Cruise, malgré ses cascades spectaculaires, perd un rang et arrive à la quatrième place avec le dernier volet de la saga "Mission Impossible", qui engrange 10,3 millions de dollars à sa quatrième semaine. Ce blockbuster, dont le budget avoisinerait les 400 millions de dollars, atteint plus de 500 millions de recettes au niveau mondial.

Enfin, "De l'univers de John Wick: Ballerina" est cinquième du classement. La jeune tueuse vengeresse, campée par une Ana de Armas très en forme, récolte 9,4 millions de dollars pour sa deuxième semaine d'exploitation.