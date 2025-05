Festival de Cannes : Tom Cruise, présent hors-compétition avec le dernier «Mission Impossible», dévoile les coulisses de sa dernière cascade

En amont de sa sortie nationale, Mission : Impossible - The Final Reckoning, est présenté hors compétition au Festival de Cannes 2025 ce mercredi 14 mai. Tom Cruise, acteur phare de cette franchise à succès, a dévoilé sur ses réseaux sociaux les coulisses d'une des cascades majeures de ce dernier volet.

Retardée en raison de la grève des acteurs et des scénaristes en 2023, la sortie du dernier volet de la saga Mission : Impossible est célébrée en grande pompe lors du Festival de Cannes. The Final Reckoning est présent sur la Croisette dans la sélection "Hors-Catégorie".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Présent en Côte d'Azur, Tom Cruise assure la promotion d'un projet de la Paramount au budget de plus de 400 millions de dollars. Pour maintenir l'attente du public, l'acteur vedette a diffusé sur ses réseaux sociaux un court extrait de la principale cascade du film.

Dans cette vidéo d'une minute et 16 secondes, la star de 62 ans se retrouve propulsé dans le vide à plus de 4.000 mètres d'altitude. On peut ensuite écouter l'acteur prodiguer des détails sur cette cascade à haut risque. Christopher McQuarrie, réalisateur des trois derniers volets de la saga, intervient alors pour affiner les derniers réglages de la caméra attachée au ventre de l'interprète d'Ethan Hunt.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une carrière remplie de cascades époustouflantes

Cette nouvelle cascade réalisée par l'acteur lui-même s'ajoute à la longue liste d'exploits réalisés par Tom Cruise. Le succès du premier Mission : Impossible tenait en partie pour son braquage en suspension d'une salle de contrôle de la CIA. L'escalade d'une falaise dans le second volet, l'ascension du Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde situé à Dubaï, en 2011 ou lors du dernier volet avec le saut à moto dans le vide ont également façonné la légende de la saga et de l'acteur.