Cinéma : «Lilo & Stitch» toujours en tête du box-office nord-américain pour la troisième semaine consécutive

Le film "Lilo & Stitch", remake en prises de vues réelles du film d'animation de Disney sorti en 2002, conserve pour la troisième semaine la tête du box-office nord-américain, engrangeant 32,5 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le dernier "Mission impossible" toujours dans le top 3

Cette adaptation fidèle, confiée à Dean Fleischer Camp, explore la rencontre entre Lilo (Maia Kealoha), une orpheline hawaïenne solitaire de six ans, et Stitch (recréé en 3D), un extra-terrestre destructeur qui se fait passer pour un petit chien bleu et poilu.

"De l'univers de John Wick : Ballerina" entre de son côté dans la danse à la deuxième place. La jeune tueuse vengeresse, campée par une Ana de Armas très en forme, récolte 25 millions de dollars pour sa sortie. Un chiffre toutefois décevant pour cette nouvelle déclinaison de la série des John Wick, avec Keanu Reeves : en mars 2023 le quatrième opus de la série avait ainsi ramassé plus de 73 millions de dollars la semaine de sa sortie.

Ballerina devance quand même le tout aussi turbulent Tom Cruise et le dernier volet de la saga "Mission Impossible", qui arrive troisième du classement avec 15 millions de dollars de rentrées pour sa troisième semaine d'exploitation. A la quatrième place, le film de Sony "Karate Kid: Legends", avec Jackie Chan, engrange 8,7 millions de dollars pour sa deuxième semaine en salles.

Arrive ensuite le film d'horreur produit par Warner Bros et New Line "Destination finale: Bloodlines", avec 6,5 millions de dollars.