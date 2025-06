L'Académie des sciences veut un «programme clair» pour le palais de la Découverte

Pour veiller à l'avenir du Palais de la Découverte, un "programme clair" a été demandé ce mercredi par l'Académie des sciences, estimant estime dans un communiqué que les "quelques déclarations officielles" faites récemment à ce sujet restent "imprécises".

"La place du Palais de la Découverte est au Grand Palais", a défendu mercredi l'Académie des sciences, qui demande un "programme clair" pour l'avenir de cette institution dont l'éventuel transfert à la Cité des sciences a suscité une levée de boucliers. L'Académie estime dans un communiqué que les "quelques déclarations officielles" faites récemment à ce sujet restent "imprécises" et "ne sont pas de nature à dissiper les interrogations et les craintes" exprimées.

Une critique en creux des propos du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Philippe Baptiste qui s'est dit "favorable" à ce maintien tout en défendant un nouveau "chemin" pour le musée, qui doit selon lui davantage s'ouvrir aux questions de société comme les nouvelles technologies et le climat. Pour l'Académie, le projet élaboré pour la réouverture du musée est déjà "en prise directe avec les grands enjeux actuels", tout en gardant "l'esprit d'expérimentation directe et de médiation humaine". Le bâtiment, célèbre pour son planétarium ou sa salle consacrée à l'électricité, a fermé en 2020 pour rénovation et sa réouverture est normalement prévue en 2026.

Une place sacrée

L'Académie des sciences estime que la place du musée "au cœur de Paris, au sein d'un Grand Palais unifié où arts et sciences sont amenés à se côtoyer, est une affirmation exemplaire de la reconnaissance de la culture scientifique comme part entière de la culture". Le ministre avait rappelé le 19 juin qu'à la question de savoir si le musée avait vocation à rester dans les murs du Palais d’Antin, - l'aile du Grand Palais à Paris -, "les arbitrages ne sont pas encore complètement posés".

Le Palais de la Découverte et la Cité des sciences sont réunis au sein d'Universcience, dont le président Bruno Macquart a été démis de ses fonctions le 12 juin. Ce dernier avait auparavant été sèchement démenti par le ministère de la Culture, une de ses tutelles avec celui de la Recherche, après avoir annoncé lors d'une conférence de presse que le musée dédié à la science allait rouvrir de façon temporaire le 11 juin pour un festival.

Des salariés d'Universcience ont depuis lancé une pétition pour "sauver" l'institution en s'inquiétant notamment de déclarations du président du Grand Palais "suggérant de déplacer le Palais de la découverte à la Cité des sciences et de l'industrie". Celle-ci a recueilli plus de 80.000 signatures sur le site Change.org.