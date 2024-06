« Je ne veux pas être partout » : pourquoi Gims refuse de chanter pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris

Gims refuse de chanter aux Jeux Olympiques de Paris ! Le chanteur a expliqué dans une interview au média belge Ciné Télé Revue qu'il avait décliné une proposition intéressante : chanter pour la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain. Malgré la visibilité que cette prestation aurait pu lui apporter, le chanteur a estimé que ce n'était pas pour lui :"On me l’a proposé, a-t-il expliqué, j'aurais pu le faire, mais ce n’était pas ma volonté". Estimant qu'il avait déjà "eu la chance" de chanter pour la finale de la Coupe du Monde de football en 2022, le chanteur a conclu :"Je pense qu’on ne peut pas faire plus gros. Je ne veux pas être partout."

Pas de rémunération pour les talents

Aya Nakamura serait elle bien présente pour inaugurer les Jeux, comme annoncé il y a quelques semaines. Céline Dion est également pressentie pour faire une performance le 26 juillet prochain même si rien n'a encore été confirmé. Et parmi les stars déchues, c'est Matt Pokora qui semble le plus révolté. Sur BFMTV, le chanteur n'a pas masqué sa déception : "Je suis le chanteur le plus proche du monde du sport, et celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis 15, 20 ans maintenant (...) Je pensais être légitime pour ce genre de gros événement, de grosse cérémonie…"

Si le nom des autres artistes n'a pas encore été révélé le comité d'organisation des Jeux a affirmé que "les artistes qui se produiront (…) ne percevront pas de cachet pour leur prestation", malgré certaines rumeurs. Pour le moment, on ne connait pas la date d'annonce des artistes programmés, mais on sait qui les Français aimeraient voir : selon un sondage réalisé par l'Internaute, c'est Mylène Farmer arrive en tête pour les artistes féminines et David Guetta pour les artistes masculins.