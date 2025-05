Cannes : sur la Croisette, la ville se met au rythme du Festival

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a déclaré mardi soir le 78e Festival de Cannes "officiellement ouvert" devant le gratin du cinéma mondial réuni sur la Croisette. Sur place, la ville commence à vivre au rythme du festival et à s'adapter aux différentes demandes des stars.

La compétition est lancée. Coup d'envoi du 78e Festival de Cannes avec un jury présidé cette année par Juliette Binoche. Sur place, les stars sont au rendez-vous avec Leonardo DiCaprio ou même Robert De Niro. Mais c'est Quentin Tarantino qui a poussé la voie pour déclarer l'ouverture. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Cannes où la ville va vivre au rythme du festival pendant 10 jours.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le gang des escabeaux"

Première montée des marches et premier frisson mardi soir pour les fans de cinéma et groupies de stars. "Thierry Frémaux, le directeur du festival, nous a dit une fois : vous êtes l'âme du festival, le gang des escabeaux", témoigne l'un d'eux. Durant dix jours à Cannes, il n'y a pas que des films qui sont projetés.

À lire aussi Festival de Cannes : Halle Berry contrainte de «changer» de robe à cause des nouvelles restrictions vestimentaires

"On est au marché du film. Moi, je suis la cheffe hôtesse des points infos. Il y a une centaine de pays, il va y avoir plein de centres d'exposants, des distributeurs, des vendeurs, des gens qui essayent de trouver des financements pour faire un film, des lieux de tournage", détaille cette responsable.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On fait tout pour que ça soit en ordre"

Dans les palaces de la Croisette, on est prêt à répondre à toutes les demandes, même les plus originales. "Ça peut être d'un bouquet de fleurs exotiques à carrément un changement de décoration. Si on me demande de changer une moquette, ce qui m'est déjà arrivé par le passé, on fait tout pour que ça soit en ordre et à la demande de nos clients. Tout doit être comme si tout était normal et que ça ne demande aucun effort", explique Sophie Bouche, gouvernante générale du Majestic.

Après Robert De Niro et Leonardo DiCaprio mardi soir, c'est Tom Cruise et toute l'équipe du nouveau Mission Impossible qui monteront les fameuses marches du Festival de Cannes.