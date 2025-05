Festival de Cannes 2025 : Halle Berry, Heidi Klum... Pourquoi les robes des stars font polémique

Le Festival de Cannes 2025 durcit son règlement vestimentaire sur le tapis rouge : Halle Berry a dû changer de tenue, jugée trop longue, tandis que d’autres invitées ont défilé dans des robes volumineuses sans être inquiétées. Ce rappel à l’ordre suscite le débat sur l’esprit historique du Festival liée à ses tenues osées.

L'ouverture de la 78e édition du Festival de Cannes a été marquée par un durcissement des règles sur le célèbre tapis rouge. Véritable phare de la semaine cannoise, la traditionnelle montée des marches du Palais des Festivals de Cannes a une nouvelle fois attiré l'attention.

Halle Berry, membre du jury du 78e Festival de Cannes, a été la première personne victime de ce nouveau règlement. L'actrice américaine a été priée d'arborer une nouvelle robe pour la cérémonie d'ouverture mardi, en raison de nouvelles restrictions vestimentaires.

"J'avais une robe incroyable de (Gaurav) Gupta à porter ce soir mais je ne peux pas car la traîne est trop longue. Bien sûr, je vais suivre les règles, donc j'ai dû changer de cap", a confessé la star américaine en conférence de presse, quelques heures avant de monter les marches dans une robe longue à rayures noir et blanc.

Un règlement peu fidèlement respecté

Si l'actrice, oscarisée en 2002 pour À l'ombre de la haine, a dû changer de tenue, Heidi Klum, avec son impressionnante robe florale d'Elie Saab étendue sur plus de deux mètres, a pu monter les marches en paix. Cela paraît peu étonnant puisque la mannequin est l'une des égéries de l'Oréal Paris, partenaire officiel du festival. Wan Qianhui et Farhana Bodi sont également apparues dans des robes très volumineuses pour parfaitement dévoiler des tenues contraires au règlement.

Le festival a rappelé via sa FAQ sa charte. "Pour les séances de gala du Grand Théâtre Lumière, autour de 19h et 22h, en présence des équipes artistiques, une tenue de soirée (robe longue, smoking) est demandée. À défaut, sont également autorisés « une petite robe noire », une robe de cocktail, un tailleur pantalon de couleur sombre, un top habillé avec un pantalon noir ; des chaussures et sandales élégantes avec ou sans talon (pas de baskets) ; un costume noir ou bleu marine avec nœud papillon ou cravate sombre", est-il indiqué.

Le Festival tourne-t-il le dos à son histoire ?

Pour les tenues les plus explicites comme celle de Milla Jovovich en 1997, Kendall Jenner en 2018 ou encore Bella Hadid l'année dernière, le règlement stipule que : "Pour des raisons de décence, la nudité est interdite sur le Tapis rouge, ainsi que dans tout autre lieu du Festival.

Beaucoup d'observateurs du festival ont regretté ce rappel du code vestimentaire. Les tenues dénudées sont liées à son histoire et certaines éditions sont restées marquantes non pas en raison de sa Palme d'or, mais bien de ses looks arborés sur les marches du tapis rouge.

Un simple respect de la loi

Au sujet des tenues transparentes souvent arborées sur la Croisette, le Festival est revenu auprès de l'AFP sur ses directives : "il ne s'agit pas de réglementer les tenues vestimentaires mais d'interdire la nudité totale, dans le respect du cadre institutionnel de l'événement et de la loi française".

Concernant les tenues "trop volumineuses" comme celle présentée sur les célèbres marches par Wan Qianhui, actrice et influenceuse chinoise, le festival "se réserve le droit de refuser l'accès" aux projections, car ces "tenues, en particulier les traînes longues entrave la bonne circulation des invités et complique l’assise dans la salle".