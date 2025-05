Eurovision 2025 : à quoi va ressembler la prestation de Louane, représentante de la France ?

Louane représente la France lors de l'Eurovision 2025. L'artiste est attendue sur scène lors de la finale le 17 mai à Bâle (Suisse). Le comité français s'est rapprochée de Fredrik Rydman, directeur artistique deux fois gagnant. Des premières images de la mise en scène du titre "Maman" ont été dévoilés sur les réseaux sociaux du concours.

Louane, représentante de la France à l'Eurovision 2025, fait partie des prétendants à la victoire selon les bookmakers. La chanteuse et son titre "Maman" sont attendus à la troisième place de la finale du concours ce samedi 17 mai.

Pour faire monter la pression et s'attirer les faveurs du public, les comités nationaux dévoilent au compte-goutte des scènes de coulisses et des répétitions de leurs candidats. Après une deuxième répétition, un extrait de la mise en scène de Louane a été dévoilé.

Créé par Fredrik Rydman, le directeur artistique suédois derrière le succès de Nemo en 2024, cette mise en scène pourrait permettre à la Française de déjouer les pronostics en surpassant les favoris suédois. Durant les 30 secondes du show dévoilées, on peut apercevoir la chanteuse dans une robe noire chanter sous une pluie de sable au cœur d'un décor minimaliste.

Pour les plus impatients, la performance complète de Louane sera à découvrir pour la première fois ce jeudi 15 mai lors des demi-finales du concours. La France est d'ores et déjà qualifié pour la finale en tant que membre des cinq pays apportant la plus grande contribution financière à l'organisation du concours.

Ce n'est cependant que la première édition où ces 5 pays (France, Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni) doivent se produire lors des demi-finales par soucis d'équité. Louane passera en 11 positions lors de cette soirée à suivre sur Culturebox et France 4.