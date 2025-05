Eurovision 2025 : qui sont les favoris pour la victoire ?

La finale de l’Eurovision se tient le 17 mai à Bâle (Suisse). Louane a été désignée pour remporter un titre qui échappe à la France depuis 1977 et le sacre de Marie Myriam avec "L’Oiseau et l’enfant". La chanteuse française est en bonne position sur la plupart des cotes de paris, mais deux grands favoris se dressent sur son chemin.

Trois jours avant la finale de l'Eurovision à Bâle (Suisse), deux pays concentrent les faveurs des parieurs. Pour cette 69e édition, 37 pays s'affrontent pour succéder à Nemo, victorieux en 2024 avec le titre The Code.

Deux favoris se dégagent avant la grande finale. Mais quelques paramètres pourraient bousculer la donne le jour-J : l’ordre de passage des prestations et la scénographie des artistes.

La folie suédoise

Selon Eurovision World, le site référence de l'actualité du concours et qui regroupe les côtes dans toute l'Europe, la Suède est le grand favori de cette édition 2025 avec 42% de probabilité de victoire. L’Autriche suit avec 21% et la France et les Pays-Bas complètent le podium avec 6%.

Depuis la révélation des chansons, la Suède avec le groupe KAJ et son titre "Bara Bada Bastu" s'est imposé comme le favori numéro un. Leur chanson humoristique louant la culture du sauna est placé en première position sur chaque site de paris en Europe.

L'Autriche mise sur le talent de JJ, artiste mêlant l'opéra, pop et même techno grâce à une voix à couper le souffle. Ce jeune artiste contre-ténor sera très attendu sur le visuel de sa prestation pour battre la Suède.

La popularité de Louanne décisive ?

Louane avec son morceau Maman succède à Slimane qui avait échoué au pied du podium l'année dernière. Sa ballade émouvante en hommage à sa mère décédée d'un cancer en 2014 pourrait venir surprendre les deux grands favoris grâce au capital popularité en Europe de la chanteuse française depuis son tube Avenir en 2015.

Parmi les outsiders, Israël, la Finlande, la Suisse, l’Estonie, l’Albanie et Malte sont attendus dans le top 10.

La compétition bat son plein

L’Eurovision a déjà débuté avec une première demi-finale le 13 mai. 10 pays ont accédé à la finale : il s’agit de la Suède, la Norvège, l’Albanie, l’Islande, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin, l’Estonie, le Portugal et l’Ukraine.

Ils rejoignent les six pays qualifiés d’office que sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni qualifiés en tant que plus grands contributeurs au concours et la Suisse, en tant que pays-hôte.

Le 15 mai, la deuxième demi-finale départagera l’Australie, le Monténégro, l’Irlande, la Lettonie, l’Arménie, l’Autriche, la Grèce, la Lituanie, Malte, la Géorgie, le Danemark, la République Tchèque, le Luxembourg, Israël, la Finlande et la Serbie.