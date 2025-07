Goldorak, Kyudo, Sumo... Vaste programme et cosplay à l'honneur à la Japon Expo 2025

Jusqu'à dimanche, la Japan Expo, troisième salon le plus important de France après le salon de l'agriculture et celui de l'auto, propose aux amoureux de la culture nippone un vaste programme. Tour d'horizon de cette édition 2025, au parc des expositions de Villepinte.

C’est la Japan Expo, le troisième plus gros salon à Paris après l’agriculture et l’automobile. Sur une superficie équivalente à dix Stade de France, la Japan Expo, consacrée à l'art et la pop culture japonaise, a forcément un émerveillement pour vous, une activité à vous proposer.

Défilé de personnages fantastiques

Jusqu'à dimanche, les plus motivés pourront essayer le sumo, tenter le Kyudo - le tir à l’arc japonais - gouter du saké (avec modération), puis fêter les 50 ans de Goldorak avec l’exposition de dessins originaux de son créateur Gô Nagaï. Mais le spectacle c’est aussi le public : beaucoup viennent déguisés, en tenue de cosplay, et c’est souvent impressionnant.

"En fait ça, c'est une ancienne tunique, en dessous, que j'ai repeinte et après sinon le reste c'est de l'impression 3D et de la mousse. Je l'ai fait entièrement et j'ai extrêmement chaud !", décrit un cosplayeur, en tenue de statue maléfique, particulièrement effrayante.

"Le cosplay vient d'Amérique. En fait, c'est arrivé avec les fans de Star Trek et de Star Wars", explique une participante. "Ici, vous allez trouver des gens déguisés avec des cosplays qui viennent de mangas, mais aussi de jeux vidéo, de films, des trucs complètement inventés", complète un autre visiteur. En avril dernier au Japon à Osaka il y a eu aussi une Japan Expo, et ce sont les équipes de la Japan Expo Paris qu’ils l’ont organisée, bravo et cocorico…