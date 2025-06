Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues célèbre le cinéma et la jeunesse engagée du 24 au 29 juin

Le Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues revient du 24 au 29 juin pour mettre en lumière la jeunesse et les nouvelles générations grâce à une programmation pointue. Avec 8 longs-métrages, le festival est rythmé par des rencontres avec des professionnels du cinéma, des discussions et des ateliers avec des grands cinéastes.

Un nouveau rendez-vous incontournable dans le monde du cinéma. Pour sa troisième édition, du 24 au 29 juin 2025, Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues accueille huit longs-métrages inédits en salle en France, ainsi que des projections en plein air. Le thème central de cette édition est celui de la protection des océans, reflet de l’engagement de la jeunesse pour l’environnement. Pour la première fois, deux programmes courts mettront en lumière des réalisateurs de moins de 35 ans de différents pays.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Rencontre entre jeunes talents et professionnels confirmés

En parallèle de la compétition officielle, une trentaine de films avec notamment une projection en plein air, les projections de la section Gazteria* ou les grandes avant-premières sont présentés au public.

Trois jurys décerneront les prix de cette édition :

Jury international principal des artistes de moins de 35 ans,

Jury étudiant en écoles de cinéma,

Jury Pass Culture, réunissant de jeunes bénéficiaires du dispositif

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Biarritz Film Festival - NOUVELLES VAGUES (@festivalnouvellesvagues)

Pour 2025, la présidence est confiée au Norvégien Halfdan Ullmann Tøndel, suivi d’un jury composé de personnalités créatives et internationales comme Anamaria Vartolomei, Malick Bodian, Paul Kircher, Sofia Carson, Mallory Wanecque, Ludovic et Zoran Boukherma. Ensemble, ils remettront les trois prix majeurs : le Grand Prix, le Prix du jury et le Prix d’interprétation lors de la cérémonie du 28 juin à Biarritz. Sofia Coppola sera l’invitée d’honneur de cette édition et Vigin Suicides, pour les 25 ans du film, mercredi 25 juin prochain au cinéma Le Royal.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues s’impose désormais comme un rendez-vous jeune, inventif et engagé.