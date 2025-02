EN DIRECT - César 2025 : première récompense pour «Le Comte de Monte-Cristo» avec le prix des meilleurs décors

La grande famille du cinéma français se réunit ce vendredi 28 février à l'Olympia pour la 50e cérémonie des César. Une édition présidée cette année par Catherine Deneuve et animée par Jean-Pascal Zadi ainsi qu'une douzaine de coprésentateurs. Trois films sont favoris pour remporter le plus de récompenses : "Emilia Pérez", "Le Comte de Monte-Cristo" et "L'Amour ouf".

Qui succèdera à Anatomie d'une chute pour le César du meilleur film ? À Sandra Hüller comme meilleure actrice ou à Arieh Worthalter comme meilleur acteur ? Réponse ce vendredi soir, dès 20h45, pour cette 50e cérémonie des César qui se déroule à l'Olympia. Europe 1 est le partenaire de la diffusion de la cérémonie des César en clair et en direct sur Canal +.

Pour cette 50e édition, Catherine Deneuve est la présidente de la cérémonie, qui sera présentée par Jean-Pascal Zadi et une douzaine de coprésentateurs et mise en scène par Cédric Klapisch. Cette année, en plus des récompenses habituelles, l'Académie va décerner deux César d'honneur à Julia Roberts et à Costa-Gavras.

"Beurk" reçoit le César du meilleur film de court métrage d'animation

"Beurk" de Loïc Espuche remporte le César du meilleur film de court métrage d'animation. Un film qui parcourt la découverte de l'amour par des enfants et qui est également nommé aux Oscars ce dimanche.

Nina Meurisse, César de la meilleure actrice dans un second rôle

Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribuée à Nina Meurisse pour son rôle dans L'Histoire de Souleymane.

Le César du meilleur scénario original est attribué à "L'Histoire de Souleymane"

Nouvelle récompense pour le film L'Histoire de Souleymane, cette fois pour le meilleur scénario original attribué par Boris Lojkine et Delphine Agut.

L'Académie rend hommage à Michel Blanc

Après avoir rendu un hommage à Alain Delon, les César rendent hommage à un autre acteur qui nous a quitté en 2024 : Michel Blanc. Plusieurs extraits de ses plus grands rôles ont été diffusés comme Marche à l'Ombre, Les Bronzés, Tenue de soirée, Monsieur Hire, La fille du RER ou L'exercice de l'État.

Josiane Balasko et Thierry Lhermitte sont présents sur scène pour rendre hommage à leur camarade du Splendid affirmant qu'il a toujours "été le premier à partir". Thierry Lhermitte se souvient de sa première rencontre avec Michel Blanc à l'adolescence. Ils se souviennent de son amour pour la musique.

Maiwène Barthélémy reçoit le César de la meilleure révélation féminine

Pour son rôle dans le film Vingt Dieux, Maïwène Barthélémy remporte le César de la meilleure révélation féminine.

Et de deux pour "Émilia Pérez" qui remporte le César du meilleur son

Après le deuxième César pour Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez remporte son deuxième César de la soirée avec celui du meilleur son. Un prix qui vient récompenser le travail d'Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta.

Le César des meilleurs costumes est attribué au Comte de Monte-Cristo

Deuxième prix pour Le Comte de Monte Cristo qui reçoit le César des meilleurs costumes grâce au travail de Thierry Delettre.

Le César du meilleur film étranger est attribué à La zone d'intérêt

Le film de Jonathan Glazer La zone d'intérêt, drame de guerre britanico-polono-américain sorti en 2023, remporte le César du meilleur film étranger. Le réalisateur a tenu à faire un parallèle avec la guerre à Gaza : "Nous voulions que le film nous pose à tous des questions sur l'art de la déshumanisation. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres de nettoyage ethniques de Gaza après les massacres du 7 octobre. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre de massacre d'innocents."

Le César des meilleurs décors est attribué au Comte de Monte-Cristo

Première récompense pour Le Comte de Monte-Cristo avec le César des meilleurs décors pour Stéphane Rozembaum qui a affirmé que retranscrire la vengeance d'Edmond Dantès avait été un vrai défi.

"Vingt Dieux" remporte le César du Meilleur premier film

Le film de Louise Courvoisier Vingt Dieux remporte le prix du meilleur premier film devant des films comme Le Royaume ou encore Un p'tit truc en plus.

Le César de la meilleure adaptation est attribué à Jacques Audiard pour "Émilia Pérez"

Première récompense pour le film de Jacques Audiard qui remporte le César de la meilleure adaptation pour son film Émilia Pérez.

"L'homme qui ne se taisait pas" remporte le César du Meilleur court métrage de fiction

"L'homme qui ne se taisait pas" du réalisateur croate Nebojša Slijepčević remporte le César du Meilleur court métrage de fiction. Un film qui porte un message important : "Pour lutter contre l'injustice, il ne faut jamais se taire", déclare Nebojša Slijepčević.

Le César de la Meilleure révélation masculine est attribuée à Abou Sangaré

Abou Sangaré remporte le César de la Meilleure révélation masculine pour son rôle dans L'Histoire de Souleymane de Boris Lojkine. Une consécration pour lui qui a tourné dans son tout premier film et qui est mécanicien poids-lourd dans la Somme.

L'acteur guinéen est revenu sur son parcours de vie : "De 2017 à 2023, je n'avais plus de vie. Je ne me considérais pas comme un être humain". Un parcours difficile jusqu'à ce que "deux personnes viennent me proposer un rôle". Il a remercié l'équipe du film, le distributeur du film et les attachés de presse qui "ont permis au film d'avoir une grande visibilité".

L'Académie rend hommage à Alain Delon

En ouverture de la cérémonie des César, l'Académie rend hommage à Alain Delon, le monstre sacré du cinéma français, disparu l'année dernière. Plusieurs extraits de ses plus grands films ont été diffusés comme Le clan des Siciliens, Monsieur Klein, Borsalino, Zorro ou Le Samouraï en présence de son fils, Anthony.

Catherine Deneuve déclare la cérémonie ouverte

Jean-Pascal Zadi a introduit la présidente de cette 50e cérémonie des César : Catherine Deneuve. L'actrice est arrivée sur la scène sous les applaudissements du public. Elle a affirmé que c'était un devoir pour elle d'être présente ce soir et elle a également déclaré la cérémonie ouverte après avoir dédiée cette soirée à l'Ukraine.

La cérémonie débute à l'Olympia avec Jean-Pascal Zadi

Jean-Pascal Zadi est arrivé sur la scène de l'Olympia pour ouvrir la 50e cérémonie des César qui se déroule ce vendredi sur la scène de l'Olympia à Paris. Le maître de la cérémonie a présenté Pierre Niney, présent avec l'équipe du film Le Comte de Monte-Cristo, nommé dans 14 catégories.

Puis, il a présenté l'équipe du film de L'Amour ouf, nommé dans 13 catégories et d'Émilia Pérez, nommé dans 12 catégories. Trois films qui sont les favoris de cette 50e cérémonie des César. Il a rendu hommage également à l'équipe du film Un p'tit truc en plus, le film d'Artus, le carton du box-office l'année dernière avec plus de 10 millions de spectateurs.

Jean-Pascal Zadi a également évoqué les deux personnalités qui recevront un César d'honneur ce soir : Julia Roberts, qui a reçu une standing ovation de la part du public, ainsi que Costa-Gavras.