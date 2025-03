L'ex-espoir du cinéma Dylan Robert à nouveau condamné, cette fois pour un car-jacking

Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin en 2019, a été condamné à trois ans de prison pour un car-jacking et d’autres faits criminels commis après son succès au cinéma. Lors de son procès, il a reconnu que sa vie était "limite gâchée à tout jamais", malgré sa carrière prometteuse dans le cinéma.

Dylan Robert, César du meilleur espoir masculin 2019, a reconnu vendredi que sa vie était "limite gâchée à tout jamais" lors d'un nouveau procès à Marseille, où il a été condamné pour un car-jacking. Le tribunal correctionnel l'a condamné à trois ans de prison ferme, avec une confusion partielle à hauteur de deux ans avec sa précédente condamnation.

Le 15 mars 2024, il avait déjà été condamné à quatre ans de prison, dont trois ans ferme pour une série d'arrachages de colliers, commis quelques mois seulement après son prix pour son rôle de petite frappe dans le film Shéhérazade, réalisé par Jean-Bernard Marlin en 2018. Sa carrière était lancée, mais à chaque fois qu'il rentrait à Marseille, il retombait dans une spirale de violence.

"On sortait, on faisait les 400 coups", "on était une petite bande de cons", a expliqué Dylan Robert, 25 ans, pull noir élégant, barbe bien taillée et longs cheveux noirs. Les faits pour lesquels il comparaissait vendredi remontent à fin 2018. Il avait tout juste 18 ans. Il était soupçonné d'avoir participé à un vol avec violences où la victime s'était fait dépouiller, frapper et laisser torse nu. Il était également mis en cause pour le car-jacking à 3H du matin du véhicule flambant neuf d'un restaurateur.

"Ma vie, elle est limite gâchée à tout jamais"

Sur les premiers faits, il a nié son implication et a été relaxé : "aujourd'hui, je n'ai pas intérêt à mentir. Ma vie, elle est limite gâchée à tout jamais. Je n'ai rien à voir avec ces faits". Sur le car-jacking, Dylan Robert nie l'avoir commis, mais reconnaît sa complicité, expliquant qu'il conduisait le véhicule qui a déposé les voleurs. Il s'est excusé auprès de la victime, qui n'était pas présente.

Les trois autres prévenus de ce dossier ont été condamnés à des peines allant d'un an avec sursis pour une ancienne prostituée aujourd'hui mère de famille et jusqu'à trois ans pour un de ses amis en fuite. Ce dernier, activement recherché, est également mis en examen avec Dylan Robert dans le narchomicide de Rayanne, 14 ans, tué en août 2021.

Sans parler précisément de ce dossier qui est toujours à l'instruction et qui obscurcit terriblement son avenir, l'acteur a glissé vendredi : "je suis un voleur... pas un narcotrafiquant". Détenu depuis janvier 2021, Dylan Robert est actuellement incarcéré au Pontet (Vaucluse) et placé à l'isolement depuis quatre mois après un incident au moment de la mort de son père, ce qu'il vit très mal. "Sa lumière à lui ce ne sont pas les prochains César" mais de retourner à la prison de Draguignan (Var) où "ça allait à peu près", a plaidé son avocate, Me Valérie Coriatt, décrivant un "lionceau en cage" que l'exposition médiatique dessert.

"Chaque élément qu'on donne" dans la presse conduit à "de la stigmatisation", a-t-elle ajouté. Après son prix, l'acteur avait multiplié les tournages : une série sur Netflix, "Vampires", "ADN", un film de Maïwenn, ou "Sur les chemins noirs", tiré du roman de Sylvain Tesson avec Jean Dujardin.