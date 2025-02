Pascal Praud et vous - César 2025 : pourquoi Tahar Rahim est favori dans la catégorie du meilleur acteur, selon Olivier Benkemoun

La 50e cérémonie des César se tient ce vendredi soir à l'Olympia à Paris, et certains prix sont très attendus à l'instar de celui du meilleur acteur. Olivier Benkemoun, spécialiste cinéma, explique pourquoi dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Tahar Rahim est selon lui le favori. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Qui de François Civil, Benjamin Lavernhe, Karim Leklou, Pierre Niney et Tahar Rahim sera distingué meilleur acteur à la 50e cérémonie des César, ce vendredi soir à l'Olympia à Paris ? Pour Olivier Benkemoun, spécialiste cinéma, c'est le dernier cité, nommé pour son interprétation de Charles Aznavour dans le film Monsieur Aznavour, qui a le plus de chances de repartir avec la précieuse statuette. "On aime plutôt les rôles de transformation. Aux États-Unis, il aurait l'Oscar", affirme Olivier Benkemoun dans l'émission Pascal Praud et vous.