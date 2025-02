50e édition des César : retour sur dix moments qui ont marqué l'histoire de la cérémonie

Ce vendredi aura lieu la 50e cérémonie des César, le rendez-vous annuel qui vient récompenser les meilleurs acteurs, actrices, films et réalisateur. Une cérémonie qui sera à suivre ce vendredi soir en direct sur Canal + et Europe 1. Depuis la première édition, en 1976, des moments de rire, de larmes et de prise de position ont marqué l'histoire du cinéma et de la télévision.

La famille du cinéma français est sur le point de se retrouver. La 50e cérémonie des César se déroulera en direct de l'Olympia, ce vendredi 28 février. Un évènement qui sera à suivre en clair sur Canal + ainsi que sur Europe 1, partenaire de la diffusion de la cérémonie. Cette soirée qui permet de récompenser les meilleurs films, acteurs, actrices, scénarios ou encore décors a lieu chaque année depuis 1976, sous l'impulsion du producteur Georges Cravenne qui voulait créer les Oscars à la française.

Depuis, la scène des César aura vu passer les plus grands artistes du septième art français, offrant au public et aux téléspectateurs des moments de rire, d'émotion et de prises de position qui ont marqué l'histoire de cette cérémonie annuelle.

Jean Gabin ouvre la première cérémonie des César en 1976

La première cérémonie des César se déroule le 3 avril 1976, au Palais des Congrès, à Paris. Ce soir-là, plus de 1.500 personnes étaient présentes dans la salle pour voir la remise de 13 statuettes. Les trois heures de cérémonie sont animées par Pierre Tchernia et Jean-Claude Brialy, diffusées en direct sur Antenne 2.

Pour cette édition inaugurale, c'est un des monstres sacrés du cinéma français qui est désigné pour être le président de cette cérémonie : Jean Gabin. Lunette noire sur le nez, il dira : "Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français : les César. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte". Ce sera une des dernières apparitions publiques de l'acteur qui décède le 15 novembre de la même année.

La "lettre" d'Alain Delon lu par Coluche en 1985

Un an après avoir reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Tchao Pantin, de Claude Berri, Coluche revient sur la scène des César en 1985 pour lire une "lettre" d'Alain Delon, absent de la cérémonie et pourtant vainqueur du prix du meilleur acteur pour sa prestation dans le film Notre Histoire, de Bertrand Blier.

L'humoriste et acteur sort une feuille de sa poche qu'il dit être un "mot" de Delon pour "s'excuser" de son absence : "Excuse-moi auprès de la profession, car comme tu le sais, après avoir été longtemps contre l'immigration, je me retrouve dans une position d'immigrer moi-même à Lausanne. Garde-moi ce César, je le prendrai la semaine prochaine car je compte venir à Paris pour venir voter socialiste aux Cantonales". Un discours qui provoquera un fou rire dans la salle.

L'erreur de Vanessa Paradis pour le meilleur espoir féminin 1991

En 1991, la chanteuse Vanessa Paradis, âgée à cette année-là de 18 ans, est conviée par la cérémonie à remettre le prix de la meilleure jeune espoir féminin. En lice, entre autres pour ce prix, Judith Henry pour La Discrète et Judith Godrèche pour La Désenchantée. Et là, c'est le drame.

Vanessa Paradis ouvre l'enveloppe et annonce la victoire de... Judith Godrèche. Or, c'est une erreur. La chanteuse s'en rend compte rapidement et se corrige en annonçant finalement la victoire de Judith Henry : "M*rde ! Pardon ! C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi !".

19 ans plus tard, avec beaucoup d'auto-dérision, Vanessa Paradis, accompagnée de Gad Elmaleh et Valérie Lemercier, elle doit remettre le prix du meilleur réalisateur. Seulement, il n'y a pas d'enveloppe. Valérie Lemercier dira : "C'est normal, on ne te l'a pas mise. On sait bien que de toute façon, tu vas dire le nom que tu veux". C'est Jacques Audiard qui recevra le prix pour Le Prophète.

Les larmes d'Annie Girardot en 1996

La 21e cérémonie des César, en 1996, est restée dans les mémoires pour l'émotion et les larmes d'une actrice de grand talent. Au Théâtre des Champs-Élysées, Annie Girardot remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle féminin pour sa performance dans Les Misérables, de Claude Lelouch.

Une victoire pleine d'émotions pour une actrice qui avait été mise de côté par une partie de la profession. En larmes lors de son discours, ses mots touchent l'audience : "Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français m'a manqué follement, éperdument, douloureusement. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte".

Romy Schneider par Alain Delon

En 2008, l'Académie des César décide de rendre un hommage à l'actrice Romy Schneider, disparue le 29 mai 1982. C'est Alain Delon, son ancien compagnon dans la vie et à l'écran, notamment dans le film La Piscine, qui se chargera de cet hommage.

"On m'a demandé de lui rendre hommage, j'ai dit oui. On m'a demandé de bien vouloir lui remettre un César d'honneur, j'ai accepté", déclare Delon sur la scène du Théâtre du Châtelet. "Cette année, tu aurais eu 70 ans et tu me manques terriblement. Nous nous sommes aimés, nous avons été heureux ensemble", ajoute-t-il avant de demander au public "de se lever et de l'applaudir", devant une photo de lui et de l'actrice apparue sur scène.

Mathilde Seigner montre sa préférence

Lors de la 37e cérémonie des César, en 2012, Mathilde Seigner doit remettre le prix du meilleur acteur dans un second rôle. C'est Michel Blanc qui le remporte pour son rôle dans le film L'Exercice de l'État de Pierre Schoeller. Après le discours de Michel Blanc, l'actrice demande au maître de cérémonie, Antoine de Caunes, si elle peut dire quelque chose.

"Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je voudrais que Didier [JoeyStarr, de son nom Didier Morville, nommé pour son rôle dans Polisse, NDLR] vienne aussi sur scène. Parce qu'il méritait aussi le César. T'es où mon Didou ?". Michel Blanc réagira avec humour à la situation : "Sinon je propose un truc, on peut avoir la garde alternée".

L'hommage des César à Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo et les César, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. L'acteur boycottait cette cérémonie et a même refusé le seul prix que l'Académie lui a donné, en 1989, pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté. Mais le 6 septembre 2017, l'acteur de 88 ans accepte l'hommage que souhaitait lui rendre les César lors de la 42e cérémonie.

Après une standing ovation de plus de deux minutes, l'acteur aux cheveux blancs, au large sourire, et entouré de très nombreux acteurs, remercie le public et l'Académie pour cet hommage, malgré ses difficultés à s'exprimer. De très nombreux applaudissements rythment sa prise de parole, des applaudissements "qui me vont droit au cœur".

"La honte", la colère d'Adèle Haenel contre l'Académie

L'édition 2020 aura été marquée par les mots et la colère de l'actrice Adèle Haenel. Cette dernière était nommée pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Portrait d'une jeune fille en feu et elle n'a pas pu contenir sa colère contre les César qui ont décerné le prix du meilleur réalisateur à Roman Polanski pour son film J'accuse, nommé dans 12 catégories.

Une récompense malgré les accusations de viol et de pédophilie qui pèsent sur le réalisateur. Il n'en faut pas plus pour Adèle Haenel qui décide de quitter la salle en hurlant : "C'est la honte ! La honte !". Plusieurs autres actrices la suivront dans son geste de protestation contre cette distinction.

Corinne Masiero monte au créneau pour les intermittents

L'année suivante, une autre femme va marquer les esprits pour ses prises de positions. Venue pour remettre le César des meilleurs costumes, Corinne Masiero, connue pour son rôle dans Capitaine Marleau, arrive sur scène dans un costume de peau d'âne ensanglanté. Elle retire ensuite cette peau pour dévoiler une robe ensanglantée elle aussi.

Tout cela avant de poser entièrement nue sur scène, fixant du regard la caméra, avec des inscriptions en soutien aux intermittents du spectacle écrits sur le corps. Une séquence "trash" qui provoque la sidération dans la salle, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Judith Godrèche interpelle la famille du cinéma

Ce fut la séquence marquante de la dernière édition en date des César. L'actrice Judith Godrèche a prononcé un discours sur scène pour interpeller le cinéma français sur le sujet des violences sexuelles et physiques que subissent certaines actrices.

"Je parle, mais je ne vous entends pas", a-t-elle dit. "Pourquoi accepter que cet art qui nous lie soit utilisé comme couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ?". Lors de cette cérémonie, plusieurs personnalités ont rendu hommage au discours de Judith Godrèche, notamment Justine Triet, la réalisatrice du film Anatomie d'une chute qui a dédié un des six César reçus "à toutes les femmes".