Cyril Hanouna - Photo de Coluche dans son cercueil : «Je n'ai jamais su comment ça a été possible», raconte Pierre Botton

Pierre Botton, ancien détenu et ami de Coluche, était l'invité mercredi de l'émission "On marche sur la tête", animée par Cyril Hanouna. L'ex-homme d'affaires en a profité pour s'exprimer sur le scandale des photos de "Nice Matin" et "Paris Match". En 1986, Coluche avait été pris en photo dans son cercueil.