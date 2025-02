Tom Cruise et Ana de Armas en couple ? Leur dîner avant la Saint-Valentin fait naître les rumeurs

Les deux stars ont passé la soirée du jeudi 13 février ensemble à Londres, où des fans et des paparazzis du "Daily Mail" les ont photographiés. Simple rendez-vous professionnel ou véritable tête-à-tête romantique ?

Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouveau couple à Hollywood ? Jeudi 13 février dernier, Tom Cruise et Ana de Armas ont dîné ensemble à Londres. Après leur tête-à-tête au restaurant, l'acteur de Top Gun et la star de Blonde se sont promenés dans les rues animées de Soho, déclenchant un attroupement de fans, qu'ils ont salués chaleureusement.

Valentine's Day date? Tom Cruise, 62, and Ana de Armas, 36, are all smiles as they are mobbed by fans during night out in London together https://t.co/6TUstLCu9l — Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2025

Les deux stars avaient toutes les deux opté pour un style décontracté : un jean confortable et un blazer noir, à la fois classique et élégant pour Ana de Armas et un simple costume bleu marine avec un polo gris à manches courtes pour Tom Cruise. Tous les deux sont ensuite repartis dans le même taxi… pour rentrer chacun de leur côté, ou poursuivre la soirée ensemble ? La question est sur toutes les lèvres depuis leur sortie londonienne, et beaucoup les imaginent déjà en train de vivre une romance passionnelle. Mais que nenni ! Selon une source du média américain People, Tom Cruise et Ana de Armas se sont tout simplement rencontrés avec leurs agents pour "discuter de potentielles collaborations professionnelles", et n'auraient "aucune connexion romantique".

Ana de Armas serait ainsi toujours en couple avec Manuel Anido Cuesta, le beau-fils du président cubain Miguel Díaz-Canel. L'ancienne compagne de Ben Affleck et le jeune homme de 27 ans avaient été photographiés en novembre dernier s'embrassant et se câlinant dans les rues de Madrid. De son côté, Tom Cruise s'est séparé de la jet-setteuse russe Elsina Khayrova en avril 2024 et serait toujours un cœur à prendre. Un soulagement pour les fans d'Ana de Armas, très inquiets depuis la diffusion des photos de l'actrice en compagnie de l'acteur de Mission Impossible, connu pour avoir fait vivre un enfer à ses ex-compagnes Katie Holmes et Nicolas Kidman à cause de l'influence de la Scientologie (ndlr : considérée comme une organisation religieuse aux Etats-Unis, mais une secte en France et dans la majorité des autres pays du monde) sur ses relations amoureuses.

