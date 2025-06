«C'est un honneur de jouer devant un si beau monument» : les Black Eyed Peas ont lancé leur tournée française à Chambord

Le groupe américain Black Eyed Peas a lancé ce dimanche sa tournée française, avec un concert dans le mythique lieu du château de Chambord. Un concert a guichets fermés qui a réuni plus de 30.000 personnes et a ravi petits et grands.

Black Eyed Peas, groupe américain aux 35 millions d'albums vendus, a lancé dimanche soir sa tournée française au château de Chambord (Loir-et-Cher) pour un concert à guichets fermés devant plus de 30.000 personnes.

Un groupe intergénérationnel

Chapeau de paille sur la tête, éventails en main, Carole et Patrick Atline se sont installés au premier rang devant la scène dès 16h malgré la chaleur étouffante. Le couple de quinquagénaires a fait le déplacement tout spécialement depuis l'Ile de la Réunion pour voir les Black Eyed Peas. "Ce groupe nous accompagne depuis la fin des années 90. Nous ne pouvions pas le manquer. Et pour que la fête soit complète, on s'est dit 'allons les voir dans un site exceptionnel!'"

Lunettes de soleil sur le nez, Aurélie, 37 ans, vient d'Orléans: "Le groupe a marqué ma jeunesse. J'ai tellement dansé sur 'Where is the love'". Son amie Cyndi explique passer son titre favori, "Pump it", "à chaque évènement familial et amical. Nos enfants aiment, nos parents aiment. C'est intergénérationnel."

Nicolas sifflote quant à lui "I Gotta felling", l'un des plus gros tubes des Californiens. Il arbore le t-shirt d'un concert qu'ils avaient donné à Paris en 1998 et il n'est pas surpris par leur longévité. "Il ont su sans cesse se renouveler, en mélangeant plein de styles : pop, rock, soul, funk, hip-hop, rap et en collaborant avec d'autres artistes comme Shakira", estime-t-il.

"C'est un honneur de jouer devant un si beau monument", a déclaré à l'AFP l'un des membres fondateurs du groupe, will.i.am. "Nous voulons que nos chansons soient des pansements pour les gens, La musique doit servir à ça. Après les évènements du 11 septembre on a créé 'Let's Get It Started' et 'Where Is the Love ?' Après la crise en 2008, on a écrit 'I Gotta Feeling' et après le Covid 'Mamacita' et 'Girl Like me' nous écrivons des chansons pour guérir, pour célébrer l'amour. Et c'est pour cela que nous communions avec le public", a estimé le chanteur américain.

C'est d'ailleurs sur "I Gotta Feeling" que le concert s'est achevé vers 23h30, avec un feu d'artifice.

"Chambord Live", un rendez-vous incontournable de l'été

"Compte tenu du succès de David Guetta en juin 2024, nous voulions poursuivre une ambiance club en plein air devant l'un des plus beaux châteaux du monde", explique Julien Lavergne directeur de la société AZ Prod, qui organise l'événement.

Après avoir reçu Sting en 2022, Imagine Dragons en 2023 et David Guetta l'an dernier, le concept "Chambord Live" a trouvé sa place parmi les grands rendez-vous festifs de l'été.

Black Eyed Peas poursuivra sa tournée française aux Sables d'Olonnes (Vendée) le 29 juin, au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) le 2 juillet, à la Fête du Bruit à Saint-Nolff (Morbihan) le 4 juillet, au festival Garorock à Marmande (Lot) le 6 juillet, avant une date à Paris à l'Accor Arena Paris le 9 juillet.