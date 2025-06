La légende du rock Sting à Paris en 2026 pour sa comédie musicale «The last ship»

Article Suggestions

Le chanteur britannique Sting, l'une des légendes vivantes du rock comme figure du groupe The Police, sera à Paris à partir du 18 février 2026 avec sa comédie musicale "The last ship", basée sur les chantiers navals de Newcastle, sa ville natale. Album concept sorti en 2013, "The last ship" a été adapté au théâtre en 2014.