Six mois avec sursis requis contre l'influenceur algérien «Doualemn»

Six mois avec sursis requis contre l'influenceur algérien «Doualemn» © Sylvain THOMAS / AFP

Article Suggestions

Le tribunal de Montpellier a requis ce lundi six mois de prison avec sursis contre l'influenceur algérien "Doualemn". Ce dernier est jugé pour "provocation non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit" après une vidéo litigeuse, publiée sur Tiktok. L'homme a reconnu les faits et exprimé ses "regrets" au tribunal.