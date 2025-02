OQTF annulée de l'influenceur algérien Doualemn : Bruno Retailleau dénonce une «extrême difficulté» pour expulser en France

Article Suggestions

C'est une claque pour Bruno Retailleau : Doualemn, un influenceur algérien arrivé illégalement en France puis multicondamné, qui a été refusé par l'Algérie, restera en France. Le tribunal administratif de Melun a décidé de rejeter son OQTF et de lui accorder un titre de séjour et plus 1.200 euros de dédommagement. Alors le ministre de l’Intérieur tente de renverser la situation.