Rixe mortelle en Essonne : l'auteur présumé mis en examen et écroué

Un homme de 19 ans, soupçonné d'être l'auteur d'un coup de couteau mortel lors d'une rixe à Yerres (Essonne), a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué jeudi le parquet d'Évry.

Ce jeune homme originaire du quartier des Tournelles à Yerres est suspecté d'avoir participé lundi à une bagarre entre bandes rivales devant le lycée professionnel Louis-Armand, qui s'est soldée par la mort d'un adolescent de 17 ans, blessé mortellement d'un coup de couteau dans le dos.

Lors de sa garde à vue, le mis en cause a reconnu être présent sur les lieux, mais nié avoir porté le coup mortel "malgré les exploitations d'images de vidéosurveillance et de vidéos prises par des témoins", avait détaillé mercredi soir le procureur d'Evry, Grégoire Dulin. Le ministère public avait requis sa mise en examen et son placement en détention provisoire.

Un jeune homme soupçonné de complicité de meurtre mis en examen

Un jeune homme de 17 ans, également des Tournelles, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans l'attente d'un débat contradictoire, qui aura lieu lundi. Il est soupçonné de complicité de meurtre et de violences volontaires.

Quatre autres suspects, tous majeurs et originaires du quartier des Hautes Mardelles à Brunoy, ont aussi été mis en examen, mais ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Ces derniers sont mis en cause pour avoir commis des violences volontaires.

Le parquet d'Évry a ouvert mercredi une information judiciaire pour homicide volontaire, complicité d'homicide volontaire et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commises avec arme, en réunion et à proximité d'un établissement scolaire.

L'Essonne, département du sud de l'Île-de-France peuplé d'1,3 million d'habitants, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre bandes de jeunes adolescents venus de quartiers rivaux. Un quart des rixes recensées en France ont en effet lieu dans ce département, avaient noté des responsables politiques lors d'une conférence sur le sujet il y a quelques mois.