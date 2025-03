Suite à la rixe mortelle devant le lycée professionnel Louis-Armand à Yerres, en Essonne, ce lundi, plusieurs interpellations ont eu lieu. Une dizaine de jeunes âgés entre 17 ans et 19 ans ont été arrêtés, sans que l'on sache si l'auteur des coups de couteau mortels se trouve parmi eux.

Un adolescent de 17 ans a trouvé la mort ce lundi dans une rixe à Yerres en Essonne, devant le lycée professionnel Louis-Armand. Alors que le maire de la ville supplie les jeunes de ne "pas ajouter du drame au drame", l'enquête continue d'avancer ce mardi avec plusieurs interpellations.

Une rixe interquartier

Une dizaine de personnes a été interpellée dans cette affaire. Arrêtés non loin des lieux du drame, ils sont âgés entre 17 et 19 ans, de nationalité française et certains sont déjà connus des services de police. Pour l'heure, aucune information ne permet de savoir si l'auteur du coup de couteau mortel fait partie des interpellés.

Des arrestations ont également eu lieu dans le quartier des Tournelles à Yerres et dans celui des Hautes-Mardelles à Brunoy, ville voisine où vivait la victime. Une rixe sur fond de rivalité entre les deux communes qui s'était nettement accélérée ces derniers temps selon Claude Carriot du syndicat Alliance Police dans l'Essonne.

S'il explique que "cette rixe (...) s'est accentuée depuis une semaine grosso modo, c'est malheureusement, une rixe interquartier, comme nous pouvons vivre très régulièrement sur le département." Avant d'ajouter que "c'est un drame puisque c'était un gamin qui se trouvait devant le lycée" au moment de "cet affrontement entre deux quartiers rivaux".

Selon le procureur, la victime n'était pas scolarisée au lycée professionnel Louis-Armand, devant lequel il a trouvé la mort ce lundi. Cependant, face au risque de vengeance, une vingtaine d'agents de police a tout de même sécurisé l'établissement scolaire dans la matinée, et a procédé à des fouilles sur les élèves. L'enquête ouverte pour homicides volontaires et violences volontaires en réunion se poursuit.