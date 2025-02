Procès de Joël Le Scouarnec : pour les 299 victimes, l'heure des réponses et l'espoir d'un apaisement

Alors que s'ouvre ce lundi le procès de Joël Le Scouarnec, les 299 victimes de cet ancien chirurgien, accusé de viols et agressions sexuelles, tenteront, tant bien que mal, de trouver des réponses aux innombrables questions que renferme leur traumatisme.

C'est le plus grand procès de la pédocriminalité jamais jugée en France qui s'ouvre ce lundi à Vannes. Celui de Joël Le Scouarnec, un ancien chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle sur 299 patients dans des hôpitaux de l'ouest de la France entre 1989 et 2014. Des actes pédophiles consignés scrupuleusement dans des carnets noirs qui ont permis aux enquêteurs de remonter la trace des victimes dont l'âge moyen était de 11 ans.

Pour elles, l'attente autour de ce procès est grande. La cliente de Maître Gwendoline Ténier, par exemple, qui compte bien affronter son bourreau. Elle qui, comme tant d'autres, ne se rappelait de rien et a appris ce qui lui était arrivé dans les locaux de la gendarmerie en lisant les carnets sordides de Joël Le Scouarnec.

Affronter, comprendre, apaiser...

"Le nombre rend tout compliqué. C'est dur à envisager de ne pas encore savoir, par exemple, la date à laquelle on va vouloir prendre la parole. Mais ça a permis à ma cliente de cheminer sur ce sujet-là. Finalement, elle a envie de dire que, si peu légitime se soit-elle sentie à un moment donné, maintenant, c'est fini. Elle doit être là, elle doit faire face et réussir à mettre le point final à cette audition de 2019 où on l'a laissé en suspens face à l'horreur des propos qu'elle a pu lire. Elle a envie d'y mettre un point final et, peut-être, trouver des réponses aux maux qui étaient les siens depuis des années", explique l'avocate de la victime au micro d'Europe 1.

Affronter, comprendre, mais surtout, répètent, unanimes, les avocats et les experts : essayer par ce procès d'apaiser 300 personnes et leurs proches dont les vies ont été brisées par un seul homme.