Procès des geôliers de Daesh : Mehdi Nemmouche réfute et nie avoir été le bourreau de quatre journalistes

Mehdi Nemmouche, accusé d’avoir été l’un des geôliers des quatre journalistes français en Syrie, est interrogé depuis le jeudi 13 mars dernier par la cour d’assises spécialement constituée. Il assume son parcours djihadiste, mais réfute son rôle de geôlier.

Le djihadiste Mehdi Nemmouche est jugé depuis le 17 janvier dernier par la cour d’assises spécialement composée, accusé d’avoir été le geôlier en Syrie des quatre journalistes français Nicolas Hénin, Didier François, Edouard Elias et Pierre Torres.

Réfutation de la part de Mehdi Nemmouche

Les quatre anciens otages sont formels dans le box des accusés : ils ont reconnu leur bourreau, et encore plus après un mois de débat, grâce à la voix, le phrasé, les références littéraires et musicales. "Un djihadiste qui connaît Aznavour, ce n'est pas commun et on s'en souvient", confie un des anciens otages. Pas l'ombre d'un doute pour les quatre journalistes : Mehdi Nemmouche était leur geôlier.

Mais de l'autre côté, le terroriste, lui, réfute. Bavare pendant ses quatre semaines d'audience, l'auteur de l'attentat au musée juif de Bruxelles a martelé n'avoir jamais mis les pieds dans la prison d'Alep. Et encore moins avoir rencontré ces détenus français. Selon lui, il a toujours été au combat en première ligne.

La réclusion criminelle à perpétuité

Quant aux deux autres accusés, qui ne sont pas formellement reconnus par les quatre journalistes, eux aussi nient leur présence dans cette prison.

Plus que trois jours donc pour les parties civiles et pour la Cour, pour obtenir des aveux, notamment lors des plaidoiries des parties civiles ce lundi. S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.