Prison ferme contre deux marchands de sommeil marseillais

Deux marchands de sommeil, successivement propriétaires d'un local insalubre de 12 mètres carrés dans la cave d'un immeuble du centre-ville de Marseille, ont été condamné ce lundi à de la prison ferme. Ils louaient ce local depuis 2014 à un homme titulaire du RSA, SDF lorsqu'il avait accepté ce logement.

Les deux propriétaires successifs d'un local insalubre de 12 mètres carrés dans la cave d'un immeuble du centre-ville de Marseille ont été condamnés à de la prison ferme lundi, pour soumission de personne vulnérable à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le tribunal a ordonné que les deux prévenus purgent la partie ferme de leur condamnation à domicile, sous bracelet électronique.

18 mois dont six avec sursis et 12 mois dont six avec sursis pour les deux hommes

Un retraité, puis son gendre à compter de 2020, avaient mis en location un local en sous-sol d'une douzaine de mètres carrés éclairé par un unique vasistas situé au niveau du trottoir, et donc du plafond de l'appartement. Le tout au tarif mensuel de 380 euros. Les toilettes, dont les photos répugnantes avaient été diffusées à l'audience, le 3 février, étaient installées au pied d'une gaine technique sur lesquelles les occupants de l'immeuble avaient une vue plongeante depuis des fenestrons.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Leur locataire, titulaire du seul RSA, vivait depuis 2014 dans ce local minuscule régulièrement dégradé par des dégâts des eaux et envahi de nuisibles.

À lire aussi Marseille : cinq ans de prison dont quatre ans ferme pour un ex-policier devenu marchand de sommeil

Condamnés à respectivement 18 mois de prison dont six mois avec sursis et 12 mois dont six mois avec sursis, les deux propriétaires successifs devront rembourser à leur locataire les loyers perçus depuis 2018, soit environ 8.000 euros, et chacun indemnisera son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je vivais comme une bête sauvage", avait expliqué le locataire, SDF lorsqu'il avait accepté ce logement "par nature impropre à l'habitation" selon les termes du tribunal.

15.000 euros d'amende contre chacun et la confiscation du bien immobilier

L'ex-propriétaire et son gendre, qui lui avait racheté ce bien 24.000 euros en 2020, "ont exploité la vulnérabilité de leur locataire et n'ont pas manifesté de prise de conscience à l'audience", a expliqué la présidente du tribunal, Margaux Kennedy, leur reprochant d'avoir voulu "percevoir des loyers au détriment de la dignité humaine".

La suite après cette publicité

Le tribunal, qui a prononcé une amende de 15.000 euros contre chaque prévenu, a aussi ordonné la confiscation de ce bien immobilier, avec exécution provisoire, et l'interdiction pour les deux hommes pendant cinq ans d'acquérir un bien immobilier en vue de l'hébergement.

Le retraité, propriétaire d'une vingtaine de biens immobiliers jusqu'au milieu des années 2010, s'était présenté aux enquêteurs comme "un bailleur social" : "Je choisissais toujours des personnes en difficulté plutôt que de prendre des personnes avec de l'argent", s'était-il défendu.

Son gendre, chauffagiste de profession, s'était lui abrité derrière une proposition de relogement faite à son locataire, mais avec un loyer que ce dernier ne pouvait supporter.