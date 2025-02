Pourquoi ce joueur du Real Madrid risque jusqu’à cinq ans de prison ?

Raúl Asencio, défenseur central espagnol de 21 ans du Real Madrid serait impliqué dans une affaire de pédopornographie. Le joueur est accusé d'avoir reçu et partagé une vidéo à caractère sexuel d'une mineure de 16 ans. Il risque jusqu'à cinq ans de prison.

Une pépite espagnole dans la tourmente. Selon le média espagnol El Confidencial, Raul Asencio, jeune footballeur de 21 ans, évoluant au poste de défenseur central au Real Madrid est accusé d'avoir montré une vidéo pédopornographique d'un rapport sexuel entre deux jeunes femmes et d'anciens coéquipiers du joueur avec qui il a évolué dans l'équipe C du Real, sans le consentement des jeunes filles. L'une d'entre elles était une mineure de 16 ans. Il risque entre un et cinq ans de prison.

Toujours selon El Confidencial, le Tribunal Provincial de Las Palmas a refusé le 28 janvier la demande de Raúl Asencio, jeune joueur du Real Madrid. L'espagnol de 21 ans souhaitait le classement sans suite d'une affaire dans laquelle il est impliqué. Son inculpation est donc maintenue.

L'enquête remonte à septembre 2023

D'après le journal numérique espagnol, en juin 2023, Raúl Asencio reçoit sur son téléphone portable la vidéo, qu'il décide de montrer au moins à une autre personne. Il s'agit en réalité du petit ami de l'une des jeunes filles. Elles ont alors découvert que la vidéo était diffusée à leur insu, alors qu'elles avaient demandé à ce que la vidéo soit supprimée au moment de son enregistrement.

En septembre 2023, El Confidencial révèle que la mère de la jeune mineure dépose plainte et plusieurs joueurs sont donc arrêtés. Raúl Asencio n'a pas pris part à l'acte, mais était bien présent sur les lieux dans une autre chambre avec une autre femme. Il est donc uniquement soupçonné d'être impliqué dans la diffusion de la vidéo.

La justice espagnole a depuis confisqué des téléphones et supprimé la vidéo qui avait été partagée à l'origine dans une conversation WhatsApp et des messages privés.