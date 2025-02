Pascal Praud et vous - Refus de marier un OQTF : «Le repris de justice, c'est Robert Ménard», lance l'avocate du couple

Le maire de Béziers, Robert Ménard, est jugé pour avoir refusé de marier une personne sous OQTF en 2023. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, l'avocate du couple estime que l'élu a violé la loi. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Robert Ménard est convoqué devant les juges ce mardi, après avoir refusé de marier une Française avec un Algérien en situation irrégulière, en 2023. Invitée à s'exprimer dans l'émission Pascal Praud et vous, l'avocate du couple, Me Vanessa Edberg, affirme que le maire divers droite de Béziers "a, de façon préméditée, violé la loi. Il a aussi fait obstruction à une décision du procureur de la République, et comme si cela ne suffisait pas, il a privé une femme de l'homme qu'elle aimait, avec qui elle était depuis 19 mois".

Et l'avocate d'estimer que "le repris de justice, c'est Robert Ménard". Elle a également annoncé le dépôt d'une plainte pour diffamation contre l'édile, qui avait expliqué que ce ressortissant sous le coup d'une OQTF avait été plusieurs fois condamné.