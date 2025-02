Jean-Pierre, un auditeur d""On marche sur la tête" réagit au procès prochain de Robert Ménard. L'édile de Béziers doit passer devant le juge pour avoir refusé de marier un Algérien sous OQTF. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Il risque de perdre sa mairie, une amende de 75.000 euros et jusqu'à 5 ans de prison. Le 18 février prochain, Robert Ménard va comparaître pour avoir refusé de marier en 2023, un Algérien de 23 ans sous OQTF. Invité de Cyril Hanouna quelques jours avant de passer devant le juge, le maire de Béziers s'est confié sur son état d'esprit, et a expliqué comment il a été persuadé qu'il ne s'agissait pas là d'un message d'amour. Une intervention qui a fait réagir Jean-Pierre.

Pour cet auditeur d'On marche sur la tête du Rhône, si dans un "pays normal" Robert Ménard ne devrait pas être condamné, "on sait tous qu'aujourd'hui il risque de se passer quelque chose parce qu'on tord le bras des Français sur tout". Dans le viseur de Jean-Pierre, "on a LFI qui bordélise la politique", mais "plus dangereux", "une partie des juges qui essaient de bordéliser la justice. Une partie des juges joue contre la France."