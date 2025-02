Le principal suspect du meurtre de Louise en Essonne est passé aux aveux ce mercredi, alors que de nombreux indices ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", entre 11 heures et 13 heures, un général évoque l'importance des "traces numériques" dans cette enquête. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Cinq jours après le meurtre de Louise, cette collégienne de 11 ans dont le corps a été retrouvé dans un bois en Essonne, Owen L., l'homme de 23 ans qui est devenu le principal suspect, est passé aux aveux. Les enquêteurs ont bénéficié des progrès technologiques pour remonter jusqu'à cette piste, met en avant le général François Daoust. "L'explosion du numérique à tout point de vue, que ce soit par les images de vidéoprotection, que ce soit par la téléphonie... Maintenant, sur une scène (de crime), on a plus de traces numériques que de traces classiques", expose-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.